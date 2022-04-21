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Воєнний фокус Російсько-українська війна

В Україні воює майже півтисячі найманців із Сирії та Лівії, — Данілов

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Фото: РИА Новости | Військові РФ

У процесі спілкування із журналістами секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Росія фізично не може перекинути сюди більше найманців, оскільки "в них теж триває війна".

На території України воює не більше 300-500 найманців із Сирії та Лівії. Перекинути сюди більше іноземних солдат із цих країн Росія не може. Про це секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

"Скільки їх [найманців] бродить по території Донецької, Луганської областей, частково окупованих із 2014 року, сказати складно. Але я не думаю, що їх тисячі. Це може бути 300-500 [осіб]: вони фізично більше завезти не можуть, тому що в них там теж триває війна, бойові дії", — прокоментував він.

Як повідомив Данілов, у місті Попасна Луганської області було знищено загін іноземних найманців чисельністю 20-25 осіб. При цьому він не став оцінювати їхню боєздатність. "Важко сказати, які вони воїни", — уточнив політик.

За його словами, сирійські та лівійські солдати зовсім не очікували на те, що побачили в Україні. "У нас інші кліматичні умови. І війна, мабуть, інша", — додав він.

Про ліквідацію лівійських найманців у Луганській області 19 квітня говорив й офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Військовий наголосив, що бійців закинули в одну із найгарячіших точок на фронті, де їх і знищили.

Тим часом іноземні джерела називають зовсім іншу кількість найманців. Так, агентство AP з посиланням на анонімного представника американської оборони написало, що на Донбасі знаходиться 10-20 тис. солдат із Сирії та Лівії.

В інтерв'ю Олексій Данілов також зазначив, що нові військові ресурси для війни в Україні Росія зможе знаходити ще протягом двох-чотирьох тижнів.

"Те, що їх набирають у Бурятії, Туві, відправляють на навчання, а потім вони з'являються на наших територіях [свідчить про те, що] вони там ще є", — говорить політик.

Нагадаємо, що війська РФ знімають зі зберігання техніку, яка простояла на складах 50 років. Російська армія зіткнулася з необхідністю постачання техніки через великі втрати в Україні.

Раніше Фокус писав, що битва за Донбас може стати однією з найбільших танкових битв із часів Другої світової.