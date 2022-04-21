В Україні воює майже півтисячі найманців із Сирії та Лівії, — Данілов

У процесі спілкування із журналістами секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Росія фізично не може перекинути сюди більше найманців, оскільки "в них теж триває війна".

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На території України воює не більше 300-500 найманців із Сирії та Лівії. Перекинути сюди більше іноземних солдат із цих країн Росія не може. Про це секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

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"Скільки їх [найманців] бродить по території Донецької, Луганської областей, частково окупованих із 2014 року, сказати складно. Але я не думаю, що їх тисячі. Це може бути 300-500 [осіб]: вони фізично більше завезти не можуть, тому що в них там теж триває війна, бойові дії", — прокоментував він.

Як повідомив Данілов, у місті Попасна Луганської області було знищено загін іноземних найманців чисельністю 20-25 осіб. При цьому він не став оцінювати їхню боєздатність. "Важко сказати, які вони воїни", — уточнив політик.

За його словами, сирійські та лівійські солдати зовсім не очікували на те, що побачили в Україні. "У нас інші кліматичні умови. І війна, мабуть, інша", — додав він.

Про ліквідацію лівійських найманців у Луганській області 19 квітня говорив й офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Військовий наголосив, що бійців закинули в одну із найгарячіших точок на фронті, де їх і знищили.

Тим часом іноземні джерела називають зовсім іншу кількість найманців. Так, агентство AP з посиланням на анонімного представника американської оборони написало, що на Донбасі знаходиться 10-20 тис. солдат із Сирії та Лівії.

В інтерв'ю Олексій Данілов також зазначив, що нові військові ресурси для війни в Україні Росія зможе знаходити ще протягом двох-чотирьох тижнів.

"Те, що їх набирають у Бурятії, Туві, відправляють на навчання, а потім вони з'являються на наших територіях [свідчить про те, що] вони там ще є", — говорить політик.

Нагадаємо, що війська РФ знімають зі зберігання техніку, яка простояла на складах 50 років. Російська армія зіткнулася з необхідністю постачання техніки через великі втрати в Україні.

Раніше Фокус писав, що битва за Донбас може стати однією з найбільших танкових битв із часів Другої світової.