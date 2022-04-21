Війська РФ знімають із зберігання техніку, яка простояла на складах по 50 років, — розвідка

Замість бліцкригу російська армія зіткнулася з необхідністю постачання техніки через великі втрати. За даними Oryx, ЗС РФ втратили понад 3000 одиниць техніки.

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Українська армія завадила військам РФ провести бліцкриг. Тепер у РФ змушені постійно поповнювати свою армію технікою та особовим складом через великі втрати. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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За даними розвідки, для поповнення втрат ЗС РФ дедалі частіше розконсервують техніку, яка була на зберіганні з 1970-х років на базах зберігання. Особливу увагу приділяють артилерійським та ракетним підрозділам.

Протягом квітня ЗС РФ зняли зі зберігання:

18 САУ "Мста-С" з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння в Уссурійську

28 САУ "Акація" з арсеналу ГРАУ в Омську

15 "Мста-С", 5 "Акацій" та 20 "Гвоздик" з арсеналу комплексного збереження ракетно-артилерійського озброєння у Свердловській області

15 РСЗВ "Ураган" та 11 "Точок-У" зі 109 арсеналу ГРАУ в Іркутській області

Також у Московській області в населеному пункті Київський зафіксовано переміщення ешелону у складі: 6 РСЗВ "Град", 8 РСЗВ "Ураган" та 7 зарядних машин для "Ураганів". За попередньою інформацією, техніку знято з арсеналів Західного військового округу.

Відновлюють та доукомплектовують техніку внаслідок зняття зі зберігання техніки з 2339-го центру забезпечення мобілізаційного розгортання. А ремонт проводить 215 бригада.

За даними проєкту Oryx, російські війська втратили 3044 одиниць техніки. Водночас автори наголошують, що їхні дані не показують реальні втрати. Вони додають до списку лише ту техніку, яка потрапила на фото чи відео.

Нагадаємо, за даними експертів, артилерія стане вирішальним фактором в атаці ЗС РФ на Донбасі. На противагу цьому ЗСУ мають контрбатарейні радари, постачання зброї від Заходу та БПЛА.

За даними Bloomberg, Нідерланди поставлять Україні САУ PzH 2000, а Німеччина — снаряди до них.