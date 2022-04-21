Войска РФ снимают с хранения технику, простоявшую на складах по 50 лет, - разведка

Вместо блицкрига российская армия столкнулась с необходимостью поставок техники из-за больших потерь. По данным Oryx, ВС РФ потеряли свыше 3000 единиц техники.

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Украинская армия помешала войскам РФ провести блицкриг. Теперь в РФ вынуждены постоянно пополнять свою армию техникой и личной составом из-за больших потерь. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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По данным разведки, для пополнения потерь ВС РФ все чаще расконсервируют технику, которая находилась на хранении с 1970-х годов на базах хранения. Особенное внимание уделяется артиллерийским и ракетным подразделениям.

В течение апреля ВС РФ сняли с хранения:

18 САУ "Мста-С" из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения в Уссурийске

28 САУ "Акация" из арсенала ГРАУ в Омске

15 "Мста-С", 5 "Акаций" и 20 "Гвоздик" из арсенала комплексного сохранения ракетно-артиллерийского вооружения в Свердловской области

15 РСЗО "Ураган" и 11 "Точек-У" из 109 арсенала ГРАУ в Иркутской области

Также в Московской области в населенном пункте Киевский зафиксировано перемещение эшелона в составе: 6 РСЗО "Град", 8 РСЗО "Ураган" и 7 заряжающих машин для "Ураганов". По предварительной информации, техника снята с арсеналов Западного военного округа.

Восстанавливают и доукомплектовывают технику за счет снятия с хранения техники из 2339-го центра обеспечения мобилизационного развертывания. А ремонт проводит 215 бригада.

По данным проекта Oryx, российские войска потеряли 3044 единиц техники. При этом авторы подчеркивают, что их данные не отражают реальных потерь. Они добавляют в список лишь ту технику, которая попала на фото или видео.

Напомним, по данным экспертов, артиллерия станет решающим фактором в атаке ВС РФ на Донбассе. В противовес этому у ВСУ есть контрбатарейные радары, поставки оружия от Запада и БПЛА.

По данным Bloomberg, Нидерланды поставят Украине САУ PzH 2000, а Германия снаряды к ним.