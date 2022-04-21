В Украине воюет около полутысячи наемников из Сирии и Ливии, — Данилов

В ходе общения с журналистами секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Россия физически не может перебросить сюда больше наемников, поскольку "у них там тоже идет война".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На территории Украины воюет не больше 300-500 наемников из Сирии и Ливии. Перебросить сюда большее количество иностранных солдат из этих стран Россия не может. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью Радио НВ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Сколько их [наемников] бродит по территории Донецкой, Луганской областей, частично оккупированных с 2014 года, сказать сложно. Но я не думаю, что их тысячи. Это может быть 300-500 [человек]: они физически больше завезти не могут, потому что у них там тоже идет война, боевые действия.", — прокомментировал он.

Как сообщил Данилов, в городе Попасная Луганской области был уничтожен отряд иностранных наемников численностью 20-25 человек. При этом он не стал оценивать их боеспособность. "Сложно сказать, какие они воины", — уточнил политик.

По его словам, сирийские и ливийские солдаты совсем не ожидали того, что увидели в Украине. "У нас другие климатические условия. И война, должно быть, другая", — добавил он.

О ликвидации ливийских наемников в Луганской области 19 апреля говорил и офицер ВСУ Анатолий Штефан. Военный подчеркнул, что бойцов забросили в одну из самых горячих точек на фронте, где их и уничтожили.

Между тем, иностранные источники называют совсем другое количество наемников. Так, агентство AP со ссылкой на анонимного представителя американской обороны, написало, что на Донбассе находится 10-20 тыс. солдат из Сирии и Ливии.

В интервью Алексей Данилов также отметил, что новые военные ресурсы для войны в Украине Россия сможет находить еще в течение двух-четырех недель.

"То, что их набирают в Бурятии, Туве, отправляют на учебу, а потом они появляются на наших территориях, [свидетельствует о том, что] они там еще есть", — говорит политик.

Напомним, что войска РФ снимают с хранения технику, простоявшую на складах 50 лет. Российская армия столкнулась с необходимостью поставок техники из-за больших потерь в Украине.

Ранее Фокус писал, что битва за Донбасс может стать одним из крупнейших танковых сражений со времен Второй мировой.