За неделю Россия ввела 17 батальонных групп в Украину, — CNN

РФ перекинула в Украину в течение недели 17 батальонных тактических групп. Всего на территории страны находится 82 БТГ страны-оккупанта.

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За одни сутки с 19 на 20 апреля российская армия добавила 4 батальонных тактических группы (БТГ) на территорию Украины. Три из них сразу ушли на восток Украины, в сторону Донбасса. Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США, не пожелавшего называть свое имя.

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Как сообщил неназванный источник, за прошлую неделю РФ перекинула в Украину 17 БТГ. Всего на территории страны воюет 82 российских батальонных тактических группы.

Чиновник уточнил, что переброшенные БТГ не всегда означают пехоту. По его словам, они "функционально устроены".

"Мы привыкли говорить о них [о БТГ] как о пехоте. Это не так, они функционально устроены. Кто-то пехотный, кто-то артиллерийский, кто-то бронетанковый, механизированный, так что я не знаю, какая именно там смесь", — подчеркнул представитель министерства.

Агентство AP дает немного другие цифры, также ссылаясь на анонимного представителя американской обороны. По их информации, сегодня общая численность БТГ в Украине достигает 72, большинство из которых сосредоточены на юге и востоке. При этом на прошлой неделе на территории страны находилось 65 батальонно тактических групп.

По оценкам агентства, это означает, что в Украине воюет от 55 до 62 тыс. российских военнослужащих. По информации источника, на Донбассе также находится 10-20 тыс. иностранных наемников из Сирии и Ливии. Однако корректные данные о боеспособности РФ на нынешнем этапе вычислить сложно, говорится в статье.

Ранее Пентагон заявлял, что Россия потеряла в Украине до 20% своей боевой мощи. Россия лишилась примерно пятой части всех солдат, танков самолетов и ракет по сравнению с количеством, подготовленным на начало вторжения в Украину.

Напомним, что ВСУ также успешно ликвидируют артиллерийские системы и самолеты врага.