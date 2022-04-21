За тиждень Росія ввела 17 батальйонних груп в Україну, — CNN

Росія перекинула в Україну протягом тижня 17 батальйонних тактичних груп. Загалом на території країни знаходиться 82 БТГ країни-окупанта.

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За одну добу з 19 на 20 квітня російська армія додала 4 батальйонні тактичні групи (БТГ) на територію України. Три з них одразу пішли на схід України, у бік Донбасу. Про це пише CNN із посиланням на високопоставленого представника Міноборони США, який не побажав називати своє ім'я.

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Як повідомило неназване джерело, за минулий тиждень РФ перекинула в Україну 17 БТГ. Загалом на території країни воює 82 російські батальйонні тактичні групи.

Чиновник уточнив, що перекинуті БТГ не завжди означають піхоту. За його словами, вони "функціонально влаштовані".

"Ми звикли говорити про них [про БТГ] як про піхоту. Це не так, вони функціонально влаштовані. Хтось піхотний, хтось артилерійський, хтось бронетанковий, механізований, тож я не знаю, яка саме там суміш", — наголосив представник міністерства.

Агентство AP дає дещо інші цифри, також посилаючись на анонімного представника американської оборони. За їхньою інформацією, сьогодні загальна чисельність БТГ в Україні сягає 72, більшість із яких зосереджені на півдні та сході. При цьому минулого тижня на території країни перебували 65 батальйонно-тактичних груп.

За оцінками агентства, це означає, що в Україні воює від 55 до 62 тис. російських військовослужбовців. За інформацією джерела, на Донбасі також перебуває 10-20 тис. іноземних найманців із Сирії та Лівії. Проте коректні дані про боєздатність РФ на нинішньому етапі вирахувати складно, йдеться в статті.

Раніше Пентагон заявляв, що Росія втратила в Україні до 20% своєї бойової сили. Росія втратила приблизно п'яту частину всіх солдатів, танків літаків і ракет порівняно з кількістю, підготовленою на початок вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що ЗСУ також успішно ліквідують артилерійські системи та літаки ворога.