РФ задіяла 20 тисяч найманців із Лівії та Сирії для війни проти України, — ЗМІ

За інформацією журналістів, мета РФ у новому етапі війни — наступ на Донбас, забезпечення сухопутного коридору до Криму, захоплення Херсонської області для стабільного подавання води на півострів і захоплення нових українських територій для буфера чи козирів на переговорах.

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Росія задіяла від 10 000 до 20 000 найманців із Сирії, Лівії та інших країн у новому наступі на Донбасі, відправивши у бій без важкої техніки чи бронетехніки. Їх використовують переважно як масу проти опору українських військових. Про це повідомляє британське видання The Guardian із посиланням на європейського чиновника.

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"Ми дійсно бачили деякі переміщення з цих районів, Сирії та Лівії до східного регіону Донбасу, і ці хлопці здебільшого використовуються як маса проти українського опору. Це піхота. Вони не мають важкої техніки чи транспортних засобів", — сказав він.

За інформацією видання, наймані бойовики отримують зарплату від $600 до $3 000 залежно від звання і досвіду участі у бойових діях. Їх вербувала приватна російська військова структура "Вагнер".

Європейське джерело розповіло, що Росія має чотири цілі, які вона намагатиметься реалізувати на другому етапі повномасштабного вторгнення в Україну:

наступ на Донбас;

забезпечення сухопутного коридору в Крим, яке буде можливим після падіння Маріуполя;

захоплення Херсонської області для стабільного подавання води в Крим;

захоплення нових українських територій для буфера чи козирів на російсько-українських переговорах.

Проблеми російської армії задля досягнення цілей

Західні офіційні особи кажуть, що російська армія стикається з багатьма тими ж обмеженнями, які призвели до її поразки в битві за Київ і на півночі України. В армії Володимира Путіна, як і раніше, є проблеми з логістикою, хоча шляхи постачання військових на Донбасі коротші.

"Ви повинні мати на увазі, що російська армія дуже залежить від залізниць, і залізнична мережа неодноразово зазнавала нападів із боку опору", — сказав європейський чиновник.

За його словами, бойовий дух у російських лавах низький і продовжує знижуватися. Російським солдатам не подобається ця війна, тому що їм не подобається вбивати людей, які говорять російською мовою. Вони втратили багато своїх товаришів на півночі України та на російському крейсері "Москва".

Крім того, російська армія досі не отримала гарантованої переваги у повітрі. Тому вони не можуть забезпечити постійну безпосередню підтримку своїх військ із повітря землі.

Нагадаємо, 19 квітня Daily Mail написали, що Путін може піти у наступ на 6 міст України у разі перемоги у битві за Донбас. На думку журналістів, у разі перемоги Путіна на сході, війна в Україні перенесеться на інші території країни та затягнеться на довгі місяці чи роки.

У Міноборони США заявили, що активізація військ РФ на Донбасі є прелюдією до повномасштабного вторгнення Росії. За оцінками США, у Росії залишилося 75% військової могутності, накопиченої до початку війни в Україні.