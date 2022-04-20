РФ задействовала 20 тысяч наемников из Ливии и Сирии для войны против Украины, — СМИ

По информации журналистов, цель РФ в новом этапе войны — наступление на Донбасс, обеспечение сухопутного коридора в Крым, захват Херсонской области для стабильной подачи воды на полуостров и захват новых украинских территорий для буфера или козырей на переговорах.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Россия задействовала от 10 000 до 20 000 наемников из Сирии, Ливии и других стран в новом наступлении на Донбассе, отправив в бой без тяжелой техники или бронетехники. Их используют в основном как массу против сопротивления украинских военных. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на европейского чиновника.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Мы действительно видели некоторые перемещения из этих районов, Сирии и Ливии в восточный регион Донбасса, и эти ребята в основном используются как масса против украинского сопротивления. Это пехота. У них нет тяжелой техники или транспортных средств", — сказал он.

По информации издания, наемные боевики получают зарплату от $600 до $3000 в зависимости от звания и опыта участия в боевых действиях. Их вербовала приватная российская военная структура "Вагнер".

Европейский источник рассказал, что у России есть четыре цели которые она будет пытаться реализовать на втором этапе полномасштабного вторжения в Украину:

Наступление на Донбасс.

Обеспечение сухопутного коридора в Крым, которое будет возможно после падения Мариуполя.

Захват Херсонской области для стабильной подачи воды в Крым.

Захват новых украинских территорий для буфера или козырей на российско-украинских переговорах.

Проблемы российской армии для достижения целей

Западные официальные лица говорят, что российская армия сталкивается со многими из тех же ограничений, которые привели к ее поражению в битве за Киев и на севере Украины. У армии Владимира Путина по-прежнему есть проблемы с логистикой, хотя пути снабжения военных на Донбассе короче.

"Вы должны иметь в виду, что российская армия очень зависит от железных дорог, и железнодорожная сеть неоднократно подвергалась нападениям со стороны сопротивления", — сказал европейский чиновник.

По его словам, боевой дух в российских рядах низок и продолжает снижаться. Российским солдатам не нравиться эта война, потому что им не нравиться убивать людей, говорящих на русском языке. Они потеряли много своих товарищей на севере Украины и на российском крейсере "Москва".

Кроме того, российская армия до сих пор не получила гарантированного превосходства в воздухе. Поэтому они не могут обеспечить постоянную непосредственную поддержку своих войск с воздуха на земле.

Напомним, 19 апреля Daily Mail написали, что Путин может пойти в наступление на 6 городов Украины в случае победы в битве за Донбасс. По мнению журналистов, в случае победы Путина на востоке, война в Украине перенесется на другие территории страны и затянется на долгие месяцы или годы.

В Минобороны США заявили, что активизация войск РФ на Донбассе является прелюдией к полномасштабному вторжению России. По оценкам США, у России осталось 75% военной мощи, которая была накоплена до начала войны в Украине.