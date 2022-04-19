Путин может пойти в наступление на 6 городов Украины в случае победы на Донбассе — Daily Mail

По мнению журналистов, в случае победы Путина на востоке, война в Украине перенесется на другие территории страны и затянется на долгие месяцы или годы.

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Президент России Владимир Путин намерен пойти в наступление на шесть украинских городов, если ему удастся одержать победу в битве за Донбасс. Под угрозой — Киев, Харьков, Николаев, Одесса, Запорожье и Днепр. Поэтому от исхода наступления российских войск на восточном направлении, которое началось 18 апреля, будет зависеть дальнейшая судьба и России, и Украины. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

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Журналисты считают, что российские войска могут окружить украинских военных в зоне ООС с севера и юга после того, как падет Мариуполь. По их мнению, город будет под контролем россиян в ближайшие недели.

Если России удастся окружить и вынудить к капитуляции украинские войска на Донбассе, то это обеспечит огромный пропагандистский импульс Кремлю и одной из заявленных целей войны — "освобождению" Донбасса от Украины.

В зависимости от того, сколько войск Россия потеряет в процессе, победа также может побудить Путина перегруппировать свои силы для новых атак на украинские города, под угрозой — Харьков, Днепр, Запорожье, Николаев и, возможно, Одессу и Киев.

Для Украины это будет означать, что война с Россией затянется на долгие месяцы и годы. А суверенность украинского государства будет стоять под вопросом.

Однако журналисты отмечают, что если победу одержит Украина, то это нанесет сокрушительный удар по планам вторжения России и лишит Путина любого мыслимого пути к победе. Поражение России на Донбассе сделает ее оккупационные силы уязвимыми для контратак украинских военных. Это может привести не только к отступлению оккупантов на территорию ОРДЛО и Крыма, а даст шанс вернуть под контроль украинские границы, которые были до 2014 года. Это также будет зависеть от того, сколько войск Украина потеряет на поле битвы.

При этом, в случае разгрома России на Донбассе, вполне вероятным будет крах путинского режима, считают в британском издании.

Напомним, 19 апреля в Минобороны США заявили, что активизация российской армии на Донбассе является прелюдией к наступлению. По оценкам США, у России осталось 75% военной мощи, которая была накоплена до вторжения в Украину.

Ранее, 7 апреля спикер Пентагона заявил, что Россия не достигла ни одной из своих целей в войне против Украины. По его мнению, у нее есть все шансы победить российскую армию.