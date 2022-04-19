Путін може піти в наступ на 6 міст України в разі перемоги на Донбасі — Daily Mail

На думку журналістів, у разі перемоги Путіна на сході війна в Україні перенесеться на інші території країни та затягнеться на довгі місяці чи роки.

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Президент Росії Володимир Путін має намір піти в наступ на шість українських міст, якщо йому вдасться здобути перемогу у битві за Донбас. Під загрозою — Київ, Харків, Миколаїв, Одеса, Запоріжжя та Дніпро. Тому від результату наступу російських військ на східному напрямку, який розпочався 18 квітня, залежатиме подальша доля і Росії, і України. Про це пише британське видання Daily Mail.

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Журналісти вважають, що російські війська можуть оточити українських військових у зоні ООС із півночі та півдня після того, як впаде Маріуполь. На їхню думку, місто буде під контролем росіян найближчими тижнями.

Якщо Росії вдасться оточити та змусити до капітуляції українські війська на Донбасі, то це забезпечить величезний пропагандистський імпульс Кремлю та одній із заявлених цілей війни — "визволенню" Донбасу від України.

Залежно від того, скільки військ Росія втратить у процесі, перемога також може спонукати Путіна до перегрупування своїх сил для нових атак на українські міста, під загрозою — Харків, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв і, можливо, Одеса та Київ.

Для України це означатиме, що війна з Росією затягнеться на довгі місяці та роки, а суверенність української держави стоятиме під питанням.

Проте журналісти зазначають, що якщо перемогу здобуде Україна, то це завдасть нищівного удару по планах вторгнення Росії та позбавить Путіна будь-якого мислимого шляху до перемоги. Поразка Росії на Донбасі зробить її окупаційними силами, вразливими для контратак українських військових. Це може призвести не лише до відступу окупантів на територію ОРДЛО та Криму, а й дасть шанс повернути під контроль українські кордони, які були до 2014 року. Це також залежатиме від того, скільки військ Україна втратить на полі битви.

При цьому в разі розгрому Росії на Донбасі цілком імовірним буде крах путінського режиму, вважають у британському виданні.

Нагадаємо, 19 квітня в Міноборони США заявили, що активізація російської армії на Донбасі є прелюдією до наступу. За оцінками США, у Росії залишилося 75% військової сили, яка була накопичена до вторгнення в Україну.

Раніше, 7 квітня спікер Пентагону заявив, що Росія не досягла жодної зі своїх цілей у війні проти України. На його думку, вона має всі шанси перемогти російську армію.