Россия вербует "добровольцев" из Эфиопии для войны в Украине, – СМИ (фото)

У посольства РФ в Эфиопии собираются очереди мужчин, желающих повоевать в Украине, пишет агентство Reuters. Будущим наемникам обещают 2 тыс. долларов и последующее трудоустройство в России.

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Каждое утро у посольства РФ в Эфиопии люди собираются в очередь и надеются поехать воевать в Украину в составе российской армии. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на очевидцев и желающих стать наемниками.

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В очередях стоят молодые и пожилые люди с военными билетами. Два местных жителя сообщили агентству, что сначала желающих отправиться на войну было несколько человек, но за последние две недели их количество возросло до нескольких десятков.

Журналисты Reuters 19 апреля увидели несколько сотен мужчин. Охранники посольства РФ в Эфиопии записывали их имена и требовали доказательства прохождения военной службы. Далее из посольства вышел человек и заявил, что у России "пока достаточно сил". Через переводчика мужчинам сказали, что при необходимости с ними свяжутся.

"Жить в Эфиопии становится труднее, хочу в Европу"

В местных соцсетях Reuters нашло объявления, в которых наемникам обещают 2 тыс. долларов и возможность работы в России после участия в боевых действиях в Украине.

"Я готов поддерживать правительство РФ и взамен я получу льготы", — сказал один из мужчин по имени Лета Кибру.

30-летний уличный торговец, который окончил служить в эфиопской армии в 2018 году и теперь торгует одеждой и мобильными телефонами сказал Reuters следующее: "Жить в Эфиопии становится труднее. Что мне нужно, так это жить в Европе".

Другой мужчина сказал агентству, что слышал от друзей о выплате 2 тыс. долларов за участие в боевых действиях в Украине. Два человека из очереди рассказали, что видели в Facebook объявление от российского посольства о наборе добровольцев.

"Уехать в Россию я хочу не для того, чтобы воевать в Украине. Я не получаю выгод от проживания в Эфиопии", — сказал 40-летний охранник Биньям Вольдетсадик, который участвовал в войне в Эфиопии с Эритреей в 1998–2000 годах.

Reuters предупредило об отсутствии доказательств отправки наемников из Эфиопии в Украину при содействии посольства РФ.

Набор наемников из Эфиопии – что говорят дипломаты

Посольство России в Эфиопии 19 апреля разместило в Twitter заявление о непричастности к вербовке наемников. Собравшиеся перед посольством мужчины хотели лишь выразить "солидарность и поддержку РФ".

[ + – ] Заявление посольства РФ о найме "добровольцев"

"Мы воспринимаем это как акт поддержки, доказательства нерушимых связей и дружественных отношений наших стран", – отметили дипломаты.

МИД Эфиопии поддержало заявление РФ и проинформировало о "необоснованных сообщениях о вербовке в ВС РФ".

[ + – ] В МИД Эфиопии вспомнили о Венской конвенции

"Посольство (РФ в Эфиопии) заявляет, что не размещало объявлений о найме добровольцев, это запрещено Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года", – отметили чиновники.

Об очередях у посольства России в Аддис-Абебе писала британская газета The Times со ссылкой на западные источники. По их данным, соседняя Эритрея может отправить до 5 тыс "добровольцев" в поддержку России. Призыв на воинскую службу в Эритрее – обязательный и недостатка в количестве и опыте нет, отметил собеседник.

[ + – ] Соседняя Эритрея может отправить до 5 тыс "добровольцев" в РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед полномасштабным вторжением РФ в Украину встречался с президентом Эритреи Исайясом Афеверки в столице страны Асмаре, утверждают источники.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее говорил, что в Украине воюет до 500 наемников из Сирии и Ливии. В городе Попасная Луганской области ВСУ уничтожили отряд иностранных наемников в 20-25 человек.

Некоторые европейские чиновники утверждали, что РФ наняла от 10 до 20 тыс. "добровольцев" из Сирии, Ливии и других стран для нового наступления на Донбассе.