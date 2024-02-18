В Гааге две группы выходцев из Эритреи разгромили Оперу и сожгли автомобили

Пострадали четверо полицейских, а центр города был перекрыт. Две группы выходцев из Эритреи, небольшого государства в Восточной Африке, устроили масштабные беспорядки.

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По меньшей мере четверо полицейских пострадали в результате беспорядков в Гааге, Нидерланды, после того, как соперничающие группы выходцев из Эритреи жгли автомобили, громили здания и бросали кирпичи в полицейских, превратив голландский город в зону военных действий. Битва на улицах Гааги началась после того, как две конкурирующие группы эритрейцев столкнулись из-за политических разногласий. На их родине, в небольшом государстве в Восточной Африке, уже 31 год правит один и тот же президент. А население подвергается репрессиям. Об этом пишет Dutch News.

Десятки участников беспорядков начали жечь автомобили и разгромили Оперу и бизнес-центр на улице Фрутвег.

Беспорядки в Гааге

"Все серьезно вышло из-под контроля", — заявил вчера вечером представитель муниципалитета Гааги Робин Миддел.

Полиция сообщила, что во время беспорядков двое полицейских получили травмы рук, одному выбили зубы, а четвертого в хаосе сбила полицейская машина.

Чиновник сообщил, что группа, лояльная правительству Эритреи, проводила митинг, когда на них напала группа эритрейцев, выступающих против правительства африканской страны.

Уличная драка в итоге переросла в масштабные беспорядки. Эритрейцы были одеты в куртки с капюшонами, а некоторые закрывали лица шарфами и балаклавами.

Беспорядки в Гааге

Нидерландский журналист Оуэн О'Брайен поделился кадрами на X и написал: "Мятежники врываются в Оперу. Окна разбиты, они пытаются войти. Пожарным не удалось сразу потушить пожар". Репортер подтвердил, что оперный зал был сильно поврежден, как и все здание в целом.

Ян ван Занен, мэр Гааги, разрешил полиции использовать слезоточивый газ. Мэр также издал приказ о чрезвычайном положении в районе Фрутвег, где началось столкновение.

Представитель полиции Кристианна ван Бланкен заявила, что не может сразу сказать, пострадал ли кто-нибудь или были ли арестованы участники беспорядков.

Антииммиграционные настроения в Нидерландах уже накалились, и крайне правый лидер Герт Вилдерс, победивший на последних выборах в стране в ноябре, заявил в X: "Почему половине мира разрешено приезжать сюда, а они дерутся между собой, бросают камни в полицейских и поджигают их машины? Я хочу стать премьер-министром, который наконец-то наведет порядок".

По официальным данным правительства, в Нидерландах проживает около 25 000 эритрейцев.

Напомним, это не первые беспорядки с участием эритрейцев. Десятки людей, в том числе не менее 26 полицейских, получили ранения во время беспорядков на эритрейском культурном фестивале в городе Штутгарт на юго-западе Германии в сентябре 2023 года.

Драка в том же месяце между сторонниками и противниками правительства Эритреи в Тель-Авиве привела к ожесточенным уличным столкновениям.

Несколькими месяцами ранее в результате столкновения на эритрейском фестивале в западногерманском городе Гиссен были ранены 22 полицейских.

Десятки тысяч людей бежали из Эритреи в Европу, заявив, что пострадали от действий властей и репрессий правительства президента Исайаса Афеворки. Исайас занимает свой пост с 1993 года. Эритрея считается самой закрытой страной для прессы. В статистике Reporters Without Borders Эритрея заняла 180-е место из 180. Режим Афеверки также обвиняется в поддержке радикальных исламистских группировок в Сомали. В 2009 году на Эритрею были наложены международные санкции, в 2011-м они были ужесточены