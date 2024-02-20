Через їхні "особливі стосунки": Путін подарував Кім Чен Ину автомобіль, — ЗМІ

За словами журналістів, такі презенти можуть порушувати резолюцію ООН, що забороняє постачання предметів розкоші в Північну Корею в спробі чинити тиск на країну.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін підніс північнокорейському лідеру Кім Чен Ину автомобіль вітчизняного виробництва як подарунок особистого користування, підкреслюючи тим самим особливу дружбу між двома країнами. Про це пише видання "Голос Америки".

У звіті не вказується, якої марки був транспортний засіб і яким способом його було доставлено. Однак аналітики припускають, що такі дії можуть порушувати резолюцію ООН, яка забороняє поставку предметів розкоші до Північної Кореї з метою чинення тиску на країну, щоб привернути її до відмови від ядерного озброєння.

У неділю, 18 лютого, сестра Кім Чен Ина Кім Йо Чжон прийняла подарунок і передала подяку від свого брата Путіну. Вона підкреслила, що цей подарунок свідчить про спеціальні особисті зв'язки між лідерами, як повідомили державні ЗМІ КНДР.

За даними "Голосу Америки", співпраця між Північною Кореєю і Росією значно посилилася після візиту Кім Чен Ина до Росії у вересні минулого року для участі в саміті з президентом Путіним. Під час цього візиту на головному космодромі Росії Путін продемонстрував особистий лімузин Aurus Senat північнокорейському лідеру.

У джерелі зазначають, що Aurus виділяється як перший вітчизняний бренд автомобілів преміум-класу, який активно використовують в офіційних кортежах високопосадовців, включно з президентом Путіним. Цей бренд вперше був помічений на церемонії інавгурації 2018 року і відтоді став невід'ємною частиною автопарку для важливих державних заходів.

Всупереч цьому, незважаючи на те, що у 40-річного Кім Чен Ина є безліч розкішних автомобілів іноземного виробництва, є твердження про те, що багато хто з них було ввезено в країну незаконно, незважаючи на резолюцію ООН.

Під час свого візиту до Росії він пересувався між місцями зустрічей у лімузині Maybach, який привіз із собою в одному зі спеціальних вагонів поїзда.

Нагадаємо, у Bloomberg поінформували, що дружба з Путіним стала новою причиною для Кім Чен Ина не починати війну. Агресія Росії проти України допомагає Північній Кореї в розвитку власної економіки.

Також у Bloomberg повідомляли, що Путін посилає сигнали США про свою готовність почати мирні переговори.