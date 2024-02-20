У Росії повторно оголосили в розшук брата Навального (фото)

Олега Навального уже оголошували в розшук у січні 2022 року. За якою кримінальною статею розшукують брата Олексія Навального, російські правоохоронці не повідомляють.

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Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації знову оголосило в розшук брата загиблого Олексія Навального Олега Навального. Про це пише російське видання Meduza.

Картка з його ім'ям з'явилася в базі МВС РФ. За якою кримінальною статею розшукують молодшого брата Навального, у російському силовому відомстві не уточнили.

Фото: скриншот

Олега Навального оголошували у федеральний розшук у січні 2022 року. В лютому того ж року суд змінив йому умовний термін на реальний у так званій "санітарній справі" — нібито через те, що він не став на облік в інспекції.

Сама "санітарна справа" була порушена в січні 2021 року після неузгодженої акції на підтримку Олексія Навального, який тоді перебував під вартою. Тоді по півтора року позбавлення волі отримали соратниця Навального Любов Соболь і речниця політика Кіра Ярмиш. За версією російського слідства, фігуранти закликали вийти на акцію на підтримку Олексія Навального й так провокували людей на порушення ковідних обмежень.

До цього у 2014 році Олег Навальний отримав три з половиною роки реального терміну в справі, у межах якого його й Олексія Навального звинувачували в розкраданні під час надання логістичних послуг компанії "Ів Роше". Олексія Навального також засудили до трьох із половиною років у цій справі, але його термін був умовним.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний помер у російській колонії 16 лютого. Регіональне управління Федеральної служби виконання покарань стверджує, що політику стало погано одразу після прогулянки й він втратив свідомість.

19 лютого дружина опозиціонера Юлія Навальна заявила, що продовжить справу чоловіка, та закликала росіян "боротися з режимом". За словами Навальної, тіло її чоловіка не віддають рідним, адже вичікують, поки зникнуть сліди "Новичка", та запевнила, що їй відомо, через що конкретно президент РФ убив опозиціонера.