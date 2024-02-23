Найбільша НП в історії: у Валенсії дотла згорів 14-поверховий будинок, є жертви (відео)

За попередньою інформацією, загоряння почалося на четвертому поверсі, після чого вогонь поширився по всій будівлі. Людей закликали не наближатися до висотки після того, як окремі фрагменти будинку впали на землю.

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У Валенсії, Іспанія, сталася масштабна пожежа в багатоповерховому будинку. У результаті, щонайменше, 14 людей отримали поранення, а 4 — загинули. Про це повідомляє видання El Pais.

Після 17:30 за місцевим часом у центральному районі Кампанар Валенсії екстрені рятувальні служби отримали інформацію про загоряння. Для гасіння вогню на місце події було направлено десять пожежних бригад і два загони аварійного порятунку.

За попередньою інформацією, пожежа, ймовірно, почалася на четвертому поверсі та швидко поширилася по всьому фасаду будівлі. У результаті сталося обвалення окремих частин будинку на землю. Усіх громадян закликали не наближатися до місця події.

Муніципальна влада Валенсії рекомендувала жителям прилеглих будинків покинути свої будівлі через небезпеку поширення пожежі. Чиновники називають цю НП найсильнішою за всю історію Валенсії.

У виданні The Guardian повідомили, що чотири людини загинули в Іспанії після того, як пожежа охопила багатоповерховий житловий будинок у Валенсії.

Причину пожежі в будинку, побудованому 2008 року, ще встановлюють. Але, за словами опитаного El Pais, експерта, її могла спричинити легкозаймиста обшивка фасаду будівлі.

Нагадаємо, що на території столиці Монголії Улан-Баторі в ніч 24 січня вибухнула вантажівка, яка транспортувала 60 тонн газу. Унаслідок пожежі загинуло шестеро людей, багатьом людям надали невідкладну медичну допомогу. Понад десять осіб було госпіталізовано з опіками.

А в Японії в Токіо 8 січня вщент згорів палац колишнього прем'єр-міністра Японії Какуеї Танакі.