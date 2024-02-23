Самое большое ЧП в истории: в Валенсии дотла сгорел 14-этажный дом, есть жертвы (видео)

По предварительной информации, возгорание началось на четвертом этаже, после чего огонь распространился по всему зданию. Людей призвали не приближаться к высотке после того, как отдельные фрагменты дома упали на землю.

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В Валенсии, Испания, произошел масштабный пожар в многоэтажном доме. В результата, по меньшей мере, 14 человек получили ранения, а 4 — погибли. Об этом сообщает издание El Pais.

После 17:30 по местному времени в центральном районе Кампанар Валенсии экстренные спасательные службы получили информацию о возгорании. Для потушения огня на место происшествия были направлены десять пожарных бригад и два отряда аварийного спасения.

По предварительной информации, пожар, вероятно, начался на четвертом этаже и быстро распространился по всему фасаду здания. В результате произошло обрушение отдельных частей дома на землю. Всех граждан призвали не приближаться к месту происшествия.

Муниципальные власти Валенсии рекомендовали жителям близлежащих домов покинуть свои здания из-за опасности распространения пожара. Чиновники называют это ЧП самым сильным за всю историю Валенсии.

В издании The Guardian сообщили, что четыре человека погибли в Испании после того, как пожар охватил многоэтажный жилой дом в Валенсии.

Причина пожара в доме, построенном в 2008 году, еще устанавливается. Но, по словам опрошенного El Pais, эксперта, его могла вызвать легковоспламеняющаяся обшивка фасада здания.

Напомним, что на территории столицы Монголии Улан-Баторе в ночь 24 января взорвался грузовик, который транспортировал 60 тонн газа. В результате пожара погибли шесть человек, многим людям оказали неотложную медицинскую помощь. Более десяти человек были госпитализированы с ожогами.

А в Японии в Токио 8 января дотла сгорел дворец бывшего премьер-министра Японии Какуэи Танаки.