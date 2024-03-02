"Ми знаємо це": у Франції заявили, що до паніки щодо клопів у Парижі причетна РФ

За словами французького міністра Жана-Ноеля Барро, росіяни створили хибний зв'язок між прибуттям українських біженців і поширенням клопів у країні.

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Панічні настрої у Франції з приводу нашестя клопів, які спостерігалися восени 2023 року, були штучно посилені російською дезінформаційною кампанією. Про це заявив міністр у справах Європи Франції Жан-Ноель Барро, передає агентство Reuters.

За словами міністра, пов'язані з Кремлем акаунти в соціальних мережах "значною мірою" посилили паніку, а також створили хибний зв'язок між прибуттям українських біженців і поширенням клопів.

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Водночас на запитання, чи вважає уряд, що росіяни "організували" паніку з приводу навали комах, Барро відповів, що російська кампанія з дезінформації тільки "посилила" наявну паніку з метою посіяти почуття незахищеності.

Міністр також зазначив, що за час повномасштабної війни в Україні кібератаки і кампанії з дезінформації з боку Росії активізувалися.

"Ми знаємо це завдяки створеному 2021 року сервісу Viginum, місією якого є виявлення подібних маневрів, спрямованих на дестабілізацію громадської думки у Франції та послаблення суспільної підтримки України", — зазначив Барро.

Нагадаємо, восени 2023 року в Парижі оголосили про навалу клопів, що викликає серйозні побоювання щодо того, що комахи-кровососи можуть покусати учасників майбутніх Олімпійських ігор.

За даними ЗМІ, французький уряд запустив компанію з боротьби з клопами, які повернулися в країну вперше з 1950-х років. Зокрема, було відкрито інформаційну гарячу лінію і запущено сайт, присвячений цій проблемі.