Маск засумнівався в необхідності існування НАТО: президент Латвії прокоментував заяву мільярдера

Користувачі соцмережі Х нагадали Ілону Маску, що Варшавський пакт був реакцією на НАТО, а не навпаки, а сам Північноатлантичний альянс не створювався для боротьби з одним ворогом.

Related video

Президент Латвії Едгар Рінкевичс чітко і публічно пояснив американському мільярдеру Ілону Маску, для чого й досі існує НАТО. Про це він написав у власному акаунті соцмережі Х.

"Дорогий Ілоне Маску, причина, через яку НАТО була заснована, існує і існуватиме, — це Росія та інші вороги вільного світу", — написав Рінкевичс, коментуючи скандальну заяву багатія.

Реакція лідера однієї з країн Балтії з’явилася після того, як бізнесмен-мільярдер заявив, що в НАТО наразі він не бачить жодного сенсу.

"Мене завжди дивувало, чому НАТО продовжує існувати, хоча його заклятий ворог і причина існування — Варшавський договір — розпався", — написав Маск у мережі Х.

Таким чином Маск прокоментував пост проросійського американського бізнесмена та економіста Девіда Сакса, який заявив, що після розпаду Радянського Союзу НАТО "зіткнулося з екзистенційною кризою і замість того, щоб розформуватися, придумало нову місію — розширитися", чим начебто створило ворожість до себе.

Водночас користувачі соцмережі Х нагадали Маску, що Варшавський пакт був реакцією на НАТО, а не навпаки, а сам Альянс не створювався для боротьби з одним ворогом. Соцмережа прикріпила це зауваження до повідомлення Маска разом із посиланнями на вікіпедію та сайт НАТО.

Останні скандальні заяви Маска

Раніше Маск розкритикував президента Джо Байдена за нібито "нахабну брехню" щодо мігрантів. Маск каже, що Байден лукавить, коли говорить, що не має повноважень знизити потік нелегалів.

Також Маск прокоментував допис підприємця і засновника ПВК Blackwater Еріка Принса, в якому той каже, що Крим, Донецька та Луганська області нібито мають бути у складі Росії. Маск цілком погодився з такою заявою.

Також він заявляв, що російський диктатор Володимир Путін не може дозволити собі програти у війні проти України, а допомога США Києву лише затягує її.

Важливо

Єдиний візит: у ЗМІ розповіли, навіщо Маск таємно відвідував Білий дім

Нагадаємо, 20 лютого Ілон Маск заявив, що Україна перебуває у програшній позиції у війні і повинна прагнути до укладення "мирної угоди" з Російською Федерацією. За його словами, Києву слід було здатися ще рік тому.

В інтерв'ю від 13 лютого Ілон Маск також сказав, що президент РФ Володимир Путін змушений іти до кінця у війні проти України. Водночас бізнесмен наголосив, що його компанії "зробили для підриву Росії більше, ніж будь-хто".