Маск усомнился в необходимости НАТО: президент Латвии прокомментировал заявление миллиардера

Пользователи соцсети Х напомнили Илону Маску, что Варшавский пакт был реакцией на НАТО, а не наоборот, а сам Североатлантический альянс не создавался для борьбы с одним врагом.

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Президент Латвии Эдгар Ринкевичс четко и публично объяснил американскому миллиардеру Илону Маску, для чего до сих пор существует НАТО. Об этом он написал в собственном аккаунте соцсети Х.

"Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать, — это Россия и другие враги свободного мира", — написал Ринкевичс, комментируя скандальное заявление богача.

Реакция лидера одной из стран Балтии появилась после того, как бизнесмен-миллиардер заявил, что в НАТО сейчас он не видит никакого смысла.

"Меня всегда удивляло, почему НАТО продолжает существовать, хотя его заклятый враг и причина существования — Варшавский договор — распался", — написал Маск в сети Х.

Таким образом Маск прокомментировал пост пророссийского американского бизнесмена и экономиста Дэвида Сакса, который заявил, что после распада Советского Союза НАТО "столкнулось с экзистенциальным кризисом и вместо того, чтобы расформироваться, придумало новую миссию — расшириться", чем якобы создало враждебность к себе.

В то же время пользователи соцсети Х напомнили Маску, что Варшавский пакт был реакцией на НАТО, а не наоборот, а сам Альянс не создавался для борьбы с одним врагом. Соцсеть прикрепила это замечание к сообщению Маска вместе со ссылками на википедию и сайт НАТО.

Последние скандальные заявления Маска

Ранее Маск раскритиковал президента Дж Байдена за якобы "наглую ложь" в отношении мигрантов. Маск говорит, что Байден лукавит, когда говорит, что не имеет полномочий снизить поток нелегалов.

Также Маск прокомментировал сообщение предпринимателя и основателя ЧВК Blackwater Эрика Принса, в котором тот говорит, что Крым, Донецкая и Луганская области якобы должны быть в составе России. Маск полностью согласился с таким заявлением.

Также он заявлял, что российский диктатор Владимир Путин не может позволить себе проиграть в войне против Украины, а помощь США Киеву лишь затягивает ее.

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Напомним, 20 февраля Илон Маск заявил, что Украина находится в проигрышной позиции в войне и должна стремиться к заключению "мирного соглашения" с Российской Федерацией. По его словам, Киеву следовало сдаться еще год назад.

В интервью от 13 февраля Илон Маск также сказал, что президент РФ Владимир Путин вынужден идти до конца в войне против Украины. При этом бизнесмен подчеркнул, что его компании "сделали для подрыва России больше, чем кто-либо".