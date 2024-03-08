"Непотопляємий авіаносець": чому вступ Швеції до НАТО максимально ослабить РФ, — ЗМІ (карта)

Північноатлантичний альянс зможе захистити країни Балтії, якщо на них спробує напасти Росія. Крім того, під повним контролем Заходу може опинитись Калінінградська область РФ.

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Швеція приєднується до НАТО і підсилює його 1 тис. бронемашин, сотнею танків і сотнею літаків. Крім того, відтепер Балтійське море повністю оточать країни-члени НАТО і Росії буде складно загрожувати сусідам своїм Балтійським флотом. Про те, як західні експерти оцінюють теперішні позиції Північноатлантичного альянсу, написало російське медіа "Агентство. Новости".

Журналісти оглянули аналітику, опубліковану у трьох провідних західних ЗМІ — Financial Times, Bloomberg, Politico. У кожному з видань пишуть про приєднання Швеції з різних точок зору.

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Швеція і НАТО — наслідки для Балтики

Західні експерти перелічили, чому вступ Швеції ослаблює позиції РФ у Балтійському морі.

По-перше, море стає "внутрішнім озером" НАТО. Відтепер російський торговельний та військовий флот буде переміщуватись під пильним наглядом спостерігачів, які зможуть бачити кожен рух кораблів РФ.

Швеція і НАТО - ситуація з Балтійським морем Фото: Bloomberg

По-друге, стає легше обороняти країни Балтії, якщо Кремль вирішить на них напасти.

По-третє, шведський острів Готланд тепер стане опорою для будівництва баз НАТО. Завдяки цьому західні військові контролюватимуть армію РФ з моря та з повітря. На інфографіці, створеній Bloomberg, можна побачити військові бази, які має альянс у даному регіоні — до них тепер додаються можливості нового члена.

Швеція і НАТО - бази НАТО у Балтиці Фото: Bloomberg

По-четверте, Заходу стає легше захищати Сувалкський коридор, який Москва може захопити, якщо вирішить, що для цього настав оптимальний момент. Крім того, Кремлю має стати зрозуміло, що першій загрозі він миттєво втратить Калінінградську область.

По-п'яте, війська НАТО отримали можливість використовувати залізницю Швеції — таким шляхом можна швидше перекинути війська, скажімо, у Фінляндію, якщо виникне потреба.

Як посиляться війська альянсу — деталі

Politico навело дані щодо військової техніки Швеції, яка увіллється в армію НАТО:

бронетехніка — 1017 шт.;

артилерія — 266;

танків — 110;

літаків — 99;

підводних човнів — 4.

Також зауважують, що Швеція покладе в оборонний бюджет НАТО своїх 9 млрд дол. Крім того, додасть своїх 14 тис. навчених військових.

Швеція і НАТО - оборонний бюджет членів альянсу Фото: Politico

Зазначимо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО разом з Фінляндією у перші місяці російського вторгнення. Фінляндія стала членом альянсу вже за рік. Натомість Швеція вела перемовини з Туреччиною, яка мала певні зауваження до політики цієї скандинавської країни. 24 січня 2024 року уряд Туреччини погодився схвалити заявку на вступ.

Нагадуємо, 6 березня 2024 року стало відомо, коли саме Швеція стане повноправним членом НАТО. Щоб закріпити рішення, до США вилетів прем'єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр закордонних справ Тобіас Біллстрем.