Байден виграв черговий праймеріз і зустрінеться на виборах із Трампом

За словами журналістів, перемога на праймеріз дає лідеру Білого дому достатню кількість делегатів для висунення на пост президента від Демократичної партії.

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На праймеріз Демократичної партії у штаті Джорджія перемогу здобув Джо Байден, нинішній президент США. Це дає йому змогу перейти до наступного етапу — участі у виборах, які заплановані на листопад. Про це повідомляє видання The Hill.

Згідно з прогнозами штабу, який ухвалює стратегічні рішення, перемога на праймеріз у Джорджії забезпечує Джо Байдену достатню кількість делегатів для висунення на пост президента від Демократичної партії. Це практично гарантує його участь у президентських виборах у листопаді та повторну зустріч із колишнім президентом Трампом.

Зазначимо, що 13 березня в Джорджії та Вашингтоні відбулися кампанії протесту, спрямовані проти дій адміністрації Байдена в контексті збройного конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

У Вашингтоні організатори протесту закликали первинних виборців від Демократичної партії голосувати за "незареєстрованих", тоді як у Джорджії організатори закликали членів партії залишити свої бюлетені незаповненими.

Нагадаємо, 1 березня західні ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп популярніший за теперішнього президента Джо Байдена принаймні в семи ключових штатах, які ймовірно відіграватимуть важливу роль у визначенні підсумків виборів.