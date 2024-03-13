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Мир

Байден выиграл очередной праймериз и встретится на выборах с Трампом

Байден
Фото: Слово и Дело | Байден набрал необходимое число голосов для выдвижения на выборы

По словам журналистов, победа на праймериз дает лидеру Белого дома достаточное количество делегатов для выдвижения на пост президента от Демократической партии.

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На праймериз Демократической партии в штате Джорджия победу одержал Джо Байден, нынешний президент США. Это позволяет ему перейти к следующему этапу — участию в выборах, которые намечены на ноябрь. Об этом сообщает издание The Hill.

Согласно прогнозам штаба, который принимает стратегические решения, победа на праймериз в Джорджии обеспечивает Джо Байдену достаточное количество делегатов для выдвижения на пост президента от Демократической партии. Это практически гарантирует его участие в президентских выборах в ноябре и повторную встречу с бывшим президентом Трампом.

Отметим, что 13 марта в Джорджии и Вашингтоне состоялись кампании протеста, направленные против действий администрации Байдена в контексте вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС.

В Вашингтоне организаторы протеста призвали первичных избирателей от Демократической партии голосовать за "незарегистрированных", тогда как в Джорджии организаторы призывали членов партии оставить свои бюллетени незаполненными.

Напомним, 1 марта западные СМИ сообщали, что Дональд Трамп более популярен, чем настоящий президент Джо Байден, по крайней мере, в семи ключевых штатах, которые предположительно будут играть важную роль в определении итогов выборов.