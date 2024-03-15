На виборчі дільниці в РФ завезли ручки з чорнилом, що зникає, — ЗМІ (відео)

Ручки з чорнилом, що зникає, за даними медіа, виявили на дільницях у Курській і Ростовській областях.

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У різних російських регіонах на виборчих дільницях стали застосовувати ручки, оснащені спеціальним чорнилом, яке поступово зникає. Про це повідомляє російське видання "Сирена".

"Напис пропадає від нагрівання, хоча на вигляд ручка звичайна. Сказали всім мовчати і класти тільки ці ручки з привезених коробок", — повідомив житель Курська і надіслав відео на підтвердження.

Згідно з його твердженнями, надану йому ручку було упаковано в коробку з логотипом канцелярської фірми BiC і офіційним символом президентських виборів від ЦВК.

Аналогічні ручки було виявлено на одній із виборчих дільниць у місті Ростов-на-Дону.

"Перевіряйте [ручки] або беріть свої, щоб уникнути виправлень", — сказав місцевий житель, який зіткнувся з чорнилом, що зникає від нагрівання.

Як зазначають журналісти, таку технологію використовують на російських виборах щонайменше з 2009 року. Бюлетені, що потрапили в урну для голосування, без відміток визнають недійсними, але це дає можливість членам комісії незаконно поставити позначку за будь-якого з кандидатів після закриття дільниці.

Нагадаємо, вибори в Росії триватимуть три дні — з 15 по 17 березня. На тимчасово окупованих територіях України також відбуватимуться так звані вибори.

Також у ЗМІ писали, що жителі Челябінської області, які відвідають виборчі дільниці, отримають можливість пройти безкоштовне медичне обстеження. Мобільні медичні бригади будуть розгорнуті на місцях голосування.