Формального рішення щодо повернення республіканця ще не ухвалили, але четверо людей назвали його очікуваним.

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Колишній президент США Дональд Трамп розглядає кандидатуру Пола Манафорта, помилуваного ним фігуранта розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про "змову Трампа з Росією", на посаду радника своєї передвиборчої кампанії. Про це повідомляє Washington Post із посиланням на чотирьох осіб, знайомих із перемовинами.

Видання інформує про те, що наразі переважно обговорюється з’їзд Республіканської партії в Мілуокі, який відбудеться у липні. Формального рішення ще не ухвалили, але четверо людей назвали його очікуваним. За їхніми словами, Трамп сподівається повернути Манафорта та налаштований це зробити.

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Обвинувачення проти Манафорта

Пол Манафорт – республіканець, адвокат і лобіст, який лобіював іноземних лідерів. Був головою передвиборчої кампанії Трампа влітку 2016 року, перш ніж його було усунуто з посади.

Пізніше був засуджений за податкове та банківське шахрайство в рамках розслідування Роберта Мюллера стосовно втручання Росії у вибори 2016 року. Він відсидів у в'язниці, перш ніж отримати помилування в останні дні перебування Трампа на посаді.

13 березня 2019 року суд дав Манафорту додатковий тюремний термін за його діяльність в Україні. Загалом він мав провести за ґратами понад 7 років.

Колишній президент вирішив помилувати екскерівника передвиборчої кампанії за звинувачення в банківському та податковому шахрайстві та звинувачення в тому, що він приховував мільйони. У в'язниці Манафорт провів майже два роки. У травні його перевели під домашній арешт у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, 18 березня Трамп висловив сподівання, що Росії не вдасться поглинути Україну. З його слів, очільник Кремля Володимир Путін не розпочав би повномасштабного вторгнення, якби США мали "справжнього лідера". Окремо Дональд Трамп двічі ухилився від запитань щодо надання Україні нової допомоги.