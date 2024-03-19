"Це не жарти": Трамп може отримувати гроші від інших держав, — юрист

Колишній особистий адвокат політика Майкл Коен попередив, що республіканцю байдуже, звідки прийдуть кошти. Подібний сценарій загрожує національній безпеці США та зробить Дональда Трампа найнебезпечнішою людиною в Америці.

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Майкл Коен, колишній особистий адвокат Дональда Трампа, б’є тривогу з приводу того, що той отримує гроші від інших держав для покриття своїх боргів. Про це він розповів в ефірі програми MSNBC "Deadline: Білий дім".

Коен приєднується до американського політика та юриста Майкла Стіла і попереджає, що Трамп не має коштів, і йому, ймовірніше, доведеться отримати фінансування з-за кордону для оплати своїх дедалі зростаючих рахунків і судових рішень проти нього.

"Якщо він отримає їх від такої компанії, як Chubb або Federated Insurance — так, ми знаємо цю компанію, це американська компанія. Але якщо, гіпотетично, гроші надходять із Саудівської Аравії, з Катару? Що, якщо вони надходять через чорний канал Росії? Тоді потенційний кандидат у президенти… фактично винен іноземній структурі. І все це за рахунок безпеки Америки? Це не жарти", — зазначив він.

В інтерв'ю телеканалу Коен наголосив, що американці мають бути дуже стурбовані тим, звідки Трамп бере гроші, котрих, як стало відомо, в нього немає. Адвокат запевняє, що ситуація, в якій опинився Трамп, може поставити під загрозу національну безпеку, якщо його оберуть на новий президентський термін.

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"Це ставить нашу національну безпеку під загрозу і продовжує робити Дональда Трампа найнебезпечнішою людиною в Америці для нашої національної безпеки і демократії", — підкреслив Коен і додає, що при цьому Трампу байдуже, звідки прийдуть гроші, "аби тільки він їх отримав".

Представник Демократичної партії Шон Кастен висловив схожу думку, написавши у соцмережі X (раніше Twitter), що потенційний кандидат-республіканець у президенти США відчайдушно потребує 464 мільйони доларів (це сума тільки на сьогодні), до яких він не має особистого доступу.

"Сам по собі цей факт робить його величезним ризиком для національної безпеки; будь-який іноземний супротивник, який прагне купити президента, знає ціну", — акцентував Кастен.

Такої самої думки колишній радник з національної безпеки в адміністрації Трампа Джон Болтон, який вважає, що іноземні держави можуть використовувати фінансове становище Трампа як важіль для досягнення зовнішньополітичних цілей.

"Якщо Трампа оберуть, у Кремлі будуть святкування. У цьому немає жодних сумнівів, тому що Путін думає, що він — легка мішень", — наводить слова Болтона видання The Hill.

Фінансовий стан Трампа

Раніше, в понеділок 18 березня, юридична команда Трампа вказала в судових документах, що забезпечити заставу в розмірі 464 мільйона доларів у справі про шахрайство в Нью-Йорку "неможливо". Адвокати заявили, що витратили "незліченну кількість годин" на переговори з "однією з найбільших страхових компаній у світі" і звернулися до 30 компаній з проханням забезпечити заставу.

Суддя в Нью-Йорку зобов'язав Трампа виплатити майже 355 мільйонів доларів плюс відсотки у справі про фінансове шахрайство експрезидента. Загальна сума штрафу за кожен день несплати збільшується майже на 112 тисяч доларів, і наразі становить понад 454 мільйони доларів.

Трамп несе величезні судові витрати у порушених проти нього справах. У федеральних виборчих документах, оприлюднених на початку 2024 року, йдеться про те, що протягом другої половини 2023 року його комітети зі збору коштів витратили майже 30 мільйонів доларів на юридичні послуги. У лютневій звітності зазначено, що лідерський коаліційний виборчий штаб Трампа "Врятуймо Америку" витратив майже 3 мільйони доларів на юридичні консультації лише за перший місяць цьогоріч.

Як повідомляло видання NYT, підприємства Дональда Трампа за час його каденції на посту президента США з 2017 по 2021 рік отримали щонайменше 7,8 мільйона доларів від 20 урядів, причому більшість — від Китаю.

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17 березня під час виступу на мітингу в Огайо Дональд Трамп сказав, що виступає проти надання військової допомоги Україні. Він готовий дати гроші Києву, але тільки в борг. Лідер республіканців додав, що президент України є "великим продавцем" і завжди їде з грошима "в кишені".