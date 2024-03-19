"Інфантильна реакція": Медведєв влаштував істерику через критику "виборів" Путіна

На думку соратника очільника Кремля, Захід невизнанням результатів голосування у РФ демонструє інфантильність.

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Колишній президент РФ, а нині заступник керівника Радбезу Росії Дмитро Медведєв відзначився коментарем щодо реакції лідерів світу на чергове переобрання Володимира Путіна. Про це політик написав у своєму Telegram-каналі.

Так, соратник чинного лідера РФ у властивій йому манері почав ображати політичне керівництво США, Франції та Німеччини. Серед іншого він звинуватив їх у суперечливих поглядах і назвав "ковбасниками" і "жабниками", а також порівняв з керівником німецьких нацистів Адольфом Гітлером. Крім того, він вкотре повторив свою традиційну тезу про те, що Крим є "територією Росії".

Всі виступи керівництва Заходу Медведєв вважає "перлами". При цьому він розмірковує, чи це можна вважати дитячою інфантильністю, зрілою дурістю чи позамежним нахабством.

"Наприклад, головний жабник вже налякав перспективою висадки французів на території Криму (тобто Росії), однак присягається, що відразу відповість на дзвінок Володимира Путіна. А ковбасники вирішили піти ще далі: вони стверджують, що не мають наміру визнавати Путіна президентом, при цьому вони не відмовляються від переговорів з ним", — продовжив Медведєв.

При цьому він сумнівається у можливості проведенні таких переговорів та стверджує, що у Заходу немає важелів впливу на "вибори" у РФ, він відмовляється визнавати їхні результати, а відповідні заяви звучать нібито через "ганебну слабкість".

Наостанок соратник Путіна традиційно почав звинувачувати Пентагон у тому, шо той продовжує надавати допомогу Україні. Такі дії Медведєв назвав "гібридною війною" проти Росії, а також заперечив вірогідність будь-якої можливості "відновлення стратегічного діалогу щодо озброєнь".

Як відомо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) 15 березня розповіли, що мав на увазі Дмитро Медведєв, коли пропонував свою "формулу миру".