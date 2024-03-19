Калінінградський траулер "Капітан Лобанов" затонув на Балтиці: що сталося (карта)

Пожежа на судні виникла внаслідок імовірного вибуху, однак, за інформацією обласного управління МНС, рятувальні служби відомства не залучались.

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У вівторок, 19 березня, недалеко від узбережжя в Балтійському морі затонув калінінградський траулер "Капітан Лобанов". Про це повідомило російське медіа Amber Mash.

За даними джерела телеграм-каналу "112", пожежа на судні сталася внаслідок вибуху. Судно перебувало в 10-мильній зоні недалеко від міста Піонерський Калінінградської області.

Фото: Google Maps

Як повідомляють у пресслужбі обласного уряду, сигнал лиха судно подало об 11-й ранку. Із семи членів екіпажу чотирьох вдалося врятувати і відправити в лікарню. Один моряк загинув, ще двоє зникли безвісти. Пошукова операція триває, судно наразі вже затонуло.

У прес-службі обласного управління МНС виданню "Новый Калининград" повідомили, що їх сили до ліквідації загоряння не залучали.

Що відомо про траулер "Капітан Лобанов"

Це риболовецьке судно вже тонуло три роки тому в селищі Світлий, але тоді обійшлося без жертв. У 2021-му судно завалилося набік під час спуску на воду, після чого частково затонуло.

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