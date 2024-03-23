"Дивує нервозність": Макрон відповів на погрози ядерного удару РФ

Ядерні погрози Кремля не злякали президента Франції Емманюеля Макрона. Натомість француз здивований, що росіяни не уміють тримати себе в руках.

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Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на погрози віцеспікера Держдуми РФ Петра Толстого. Толстой емоційно заявив, що Росія "уб'є всіх французів", які ступлять на українську землю. Ця заява була настільки емоційною, що не потребує ніяких відповідей. Про те, як Макрон прокоментував Толстого, розповіли на порталі телеканалу BFM TV.

Президент Франції озвучив свою позицію щодо погроз росіянина під час візиту на засідання Європейської Ради у Брюсселі, — пояснили журналісти. На пресконференції у нього поцікавились, що б він відповів Толстому.

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Макрон пояснив, що не коментуватиме "різкі вислови росіян". На його думку, російські політики почали виступати "надто знервовано" і з "образами", почувши про можливість появи західної армії в Україні.

"Я вважаю, що їх образи достатньо, щоб не коментувати їх", — сказав політик.

Втім, президент Франції все ж має одну реакцію на заяви росіян — він здивований. При цьому здивований не різкістю слів Толстого, а неумінням контролювати емоції.

"Здивований такою нервозністю та такою відсутністю нервів у російських офіційних осіб", — навели журналісти слова Макрона.

Франція та РФ — деталі

Зазначимо, у лютому 2024 року французький президент повідомив, що припускає можливість надсилання західних військових на територію України. Реакція Німеччини на таку заяву була різко негативна, натомість інші країни — наприклад, з Балтії — погодились, що так дійсно можна зробити. Президент України Володимир Зеленський своєю чергою подякував підтримці європейського колеги.

Згодом заяву щодо введення підрозділ дещо уточнили. Зокрема, зазначили, що воювати вони не будуть. Натомість можуть охороняти порт в Одесі або займуться розмінуванням, — писали ЗМІ.

Тим часом перед французами виступив віцеспікер та російський пропагандист Петр Толстой. Росіянин заявив, що ЗС РФ уб'ють усіх французів в Україні. Також пригрозив ядерною боєголовкою, яка начебто долетить до Парижа за 2 хвилини.