Складно купити, неможливо продати: на Заході не знають, що робити із суперяхтами олігархів із РФ

За версією видання Buisiness Insider, перед вторгненням в Україну, у серпні 2021 року, російські власники яхт були другими за величиною часткою володіння суднами завдовжки понад 40 метрів. За останні 10 років вони купили 16% від усіх "суперяхт" у світі.

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Дарма що минуло понад два роки з моменту вторгнення Росії в Україну, світова спільнота яхтингу досі в невіданні щодо подальшої долі розкішних суперяхт, які належать російським олігархам, що потрапили під санкції. Про це пише Business Insider.

Як зазначає видання, війна проти України змусила безліч держав запровадити санкції проти найбагатших росіян, включно з конфіскацією їхніх суперяхт вартістю в сотні мільйонів доларів. Однак незрозуміло, чи можливо продати ці яхти або знайти покупця, що призвело до того, що порти, на яких зазвичай стоять ці розкішні судна, опинилися в "плавучому" стані.

"Проблема з російськими суперяхтами стає дедалі серйознішою", — зазначає один з брокерів розкішних яхт, який виступив на Міжнародній виставці яхт у Палм-Біч минулого тижня. Багато з них вважали за краще залишитися анонімними, з огляду на чутливість цієї теми й загальну скритність в індустрії.

Росія давно займає провідні позиції на ринку суперяхт. Перед вторгненням в Україну в серпні 2021 року, російські власники яхт були другими за величиною часткою володіння суднами довжиною понад 40 метрів, згідно зі звітом журналу SuperYacht Times.

Їхня частка становила 16% від загальної кількості придбань нових суперяхт у попередньому десятилітті, і вони відомі своєю схильністю до екстравагантних інтер'єрів і унікальних функцій. Одна з анекдотичних історій — замовлення олігархом великого сейфа в каюті власника для зберігання гвинтівок, які він потім використовував для стрільби по тарілках на палубі.

Однак ці продажі припинилися через санкції, накладені на олігархів. Щонайменше дюжина суперяхт загальною вартістю понад 1 мільярд доларів були затримані. Тепер доля цих суден неясна.

Важко продати, важко купити

Як зазначає видання, російські суперяхти, що потрапили під санкції, важко продати або купити. По-перше, багато з яхт "заморожені", а не заарештовані. Це означає, що хоча російські власники не можуть користуватися ними або забирати їх, технічно вони не належать жодному іноземному уряду, що робить їх непродаваними без спеціального дозволу.

На початку цього місяця федеральні прокурори звернулися до судді з проханням дозволити продаж 106-метрової суперяхти Amadea, вартість оренди якої в Сан-Дієго становить 922 000 доларів на місяць.

"Мене неодноразово запитували, але поки єдина відповідь, яку ми можемо дати, — ми не знаємо, як вирішиться ця ситуація", — каже інший брокер суперяхт.

Попри заяви брокерів про зацікавленість у яхті Amadea, більшість "ультрабагатих" або їхніх брокерів не хочуть навіть наближатися до цих суден, навіть якщо уряд отримає дозвіл на продаж.

"Як це буде виглядати, якщо ви купите російську яхту?" — запитує Джулія Сімпсон, брокер з Thompson of Monaco. "Попри те, що це абсолютно законно і нормально, виникає безліч запитань. Наприклад, звідки колишній власник отримав свої гроші, і чи не вплине це на репутацію нового власника".

Крім того, існують юридичні ризики, оскільки уряду важко визначити, кому насправді належать яхти.

"Олігархи зазвичай використовують складні схеми володіння дорогими активами через офшорні компанії та трасти, щоб приховати свою справжню власність", — пояснює колишній федеральний прокурор Джошуа Нафталіс, який нині працює в Pallas Partners.

Навіть якщо уряд виявиться власником, це значною мірою залежатиме від рішення суду. Наприклад, росіянин, чия яхта була конфіскована французьким урядом, виграв судовий розгляд і відновив доступ до свого судна 2022 року.

"Придбання яхти — це складний процес", — каже Ральф Дазерт, голова відділу аналітики SuperYacht Times. "Існує серйозний ризик того, що колишній власник подасть на вас до суду, щоб повернути своє судно".

Він наводить приклад з яхтою Alfa Nero, завдовжки 82 метри, яку Ерік Шмідт планував придбати за 67 мільйонів доларів на аукціоні, організованому Антигуа і Барбудою минулого року. Однак він відмовився від цієї ідеї після спроб заблокувати продаж, ймовірно, побоюючись можливих юридичних проблем.

"Коли причина для санкцій припиниться, що може статися, російські власники яхт спробують повернути свої судна", — зазначає Сімпсон. Зрештою, "уряд не купуватиме їх".

Якщо санкції буде знято, вартість яхт знизиться, оскільки невикористані судна швидше втратять свою вартість порівняно з тими, що активно використовуються.

"Ці яхти потрібно підтримувати в робочому стані, щоб зберегти їхню вартість", — пояснює інший брокер. "Просте зберігання на якорі з тимчасовим екіпажем не сприяє збереженню стану судна".

А для російських власників, які зуміють зберегти контроль над своїми суднами, буде нелегко позбутися їх у майбутньому.

"Тому найбагатші росіяни "застрягли" в плаванні в небагатьох країнах, які їм це дозволяють, наприклад, на Мальдівах, у Чорногорії та Дубаї", — резюмує видання.

Нагадаємо, у США власник яхти Lamborghini вартістю 4,5 мільйона доларів погрожував працівнику приватного причалу після того, як йому сказали, що там не можна перебувати. Працівник Такоре витягнув із його гаманця 100-доларові купюри і кинув їх у нього. Він додав, що бізнесмен чіплявся до нього. Цей момент не потрапив на відео.