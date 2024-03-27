Сложно купить, невозможно продать: на Западе не знают, что делать с суперъяхтами олигархов из РФ

По версии издания Buisiness Insider, перед вторжением в Украину, в августе 2021 года, российские владельцы яхт были вторыми по величине долей владения судами длиной более 40 метров. За последние 10 лет они купили 16% от всех "суперъяхт" в мире.

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Несмотря на прошедшие более двух лет с момента вторжения России в Украину, мировое сообщество яхтинга до сих пор в неведении относительно дальнейшей судьбы роскошных суперъяхт, принадлежащих российским олигархам, которые попали под санкции. Об этом пишет Business Insider.

Как отмечает издание, война против Украины вынудила множество государств ввести санкции против самых богатых россиян, включая конфискацию их суперъяхт стоимостью в сотни миллионов долларов. Однако неясно, возможно ли продать эти яхты или найти покупателя, что привело к тому, что порты, на которых обычно стоят эти роскошные суда, оказались в "плавучем" состоянии.

"Проблема с российскими суперъяхтами становится все более серьезной", — отмечает один из брокеров роскошных яхт, выступивший на Международной выставке яхт в Палм-Бич на прошлой неделе. Многие из них предпочли остаться анонимными, учитывая чувствительность данной темы и общую скрытность в индустрии.

Россия давно занимает ведущие позиции на рынке суперъяхт. Перед вторжением в Украину в августе 2021 года, российские владельцы яхт были вторыми по величине долей владения судами длиной более 40 метров, согласно отчету журнала SuperYacht Times.

Их доля составляла 16% от общего числа приобретений новых суперъяхт в предшествующем десятилетии, и они известны своей склонностью к экстравагантным интерьерам и уникальным функциям. Одна из анекдотических историй — заказ олигархом большого сейфа в каюте владельца для хранения винтовок, которые он затем использовал для стрельбы по тарелкам на палубе.

Однако эти продажи прекратились из-за санкций, наложенных на олигархов. По меньшей мере дюжина суперъяхт общей стоимостью более 1 миллиарда долларов были задержаны. Теперь судьба этих судов неясна.

Трудно продать, трудно купить

Как отмечает издание, российские суперъяхты, попавшие под санкции, трудно продать или купить. Во-первых, многие из яхт "заморожены", а не арестованы. Это означает, что хотя российские владельцы не могут пользоваться ими или забирать их, технически они не принадлежат ни одному иностранному правительству, что делает их непродаваемыми без специального разрешения.

В начале этого месяца федеральные прокуроры обратились к судье с просьбой разрешить продажу 106-метровой суперъяхты Amadea, стоимость аренды которой в Сан-Диего составляет 922 000 долларов в месяц.

"Меня неоднократно спрашивали, но пока единственный ответ, который мы можем дать, — мы не знаем, как разрешится эта ситуация", — говорит другой брокер суперъяхт.

Несмотря на заявления брокеров о заинтересованности в яхте Amadea, большинство "ультра-богатых" или их брокеров не хотят даже приближаться к этим судам, даже если правительство получит разрешение на продажу.

"Как это будет выглядеть, если вы купите российскую яхту?" — спрашивает Джулия Симпсон, брокер из Thompson of Monaco. "Несмотря на то, что это абсолютно законно и нормально, возникает множество вопросов. Например, откуда бывший владелец получил свои деньги, и не повлияет ли это на репутацию нового владельца".

Кроме того, существуют юридические риски, поскольку правительству трудно определить, кому на самом деле принадлежат яхты.

"Олигархи обычно используют сложные схемы владения дорогими активами через оффшорные компании и трасты, чтобы скрыть свою истинную собственность", — объясняет бывший федеральный прокурор Джошуа Нафталис, который в настоящее время работает в Pallas Partners.

Даже если правительство окажется владельцем, это в значительной степени будет зависеть от решения суда. Например, россиянин, чья яхта была конфискована французским правительством, выиграл судебное разбирательство и восстановил доступ к своему судну в 2022 году.

"Приобретение яхты — это сложный процесс", — говорит Ральф Дазерт, глава отдела аналитики SuperYacht Times. "Существует серьезный риск того, что бывший владелец подаст на вас в суд, чтобы вернуть свое судно".

Он приводит пример с яхтой Alfa Nero, длиной 82 метра, которую Эрик Шмидт планировал приобрести за 67 миллионов долларов на аукционе, организованном Антигуа и Барбудой в прошлом году. Однако он отказался от этой идеи после попыток заблокировать продажу, вероятно, опасаясь возможных юридических проблем.

"Когда причина для санкций прекратится, что может произойти, российские владельцы яхт попытаются вернуть свои суда", — отмечает Симпсон. В конце концов, "правительство не будет покупать их".

Если санкции будут сняты, стоимость яхт снизится, так как неиспользованные суда быстрее утратят свою стоимость по сравнению с активно используемыми.

"Эти яхты нужно поддерживать в рабочем состоянии, чтобы сохранить их стоимость", — объясняет другой брокер. "Простое хранение на якоре с временным экипажем не способствует сохранению состояния судна".

А для российских владельцев, которые сумеют сохранить контроль над своими судами, будет нелегко избавиться от них в будущем.

"Поэтому самые богатые россияне "застряли" в плавании в немногих странах, которые им это позволяют, например, на Мальдивах, в Черногории и Дубае", — резюмирует издание.

Напомним, в США владелец яхты Lamborghini стоимостью 4,5 миллиона долларов угрожал работнику частного причала после того, как ему сказали, что там нельзя находиться. Работник Такоре вытащил из его бумажника 100-долларовые купюры и бросил их в него. Он добавил, что бизнесмен приставал к нему. Этот момент не попал на видео.