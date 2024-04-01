"Не зміг би зупинитися": у РФ поїзд протаранив автобус, є жертви (фото, відео)

За даними російських журналістів, автобус заглох на залізничному переїзді, а машиніст пасажирського поїзда не встиг знизити швидкість.

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У Ярославській області Російської Федерації пасажирський поїзд зіткнувся з автобусом на перегоні Берендєєво — Шушково. Про це повідомила пресслужба Північно-Західної транспортної прокуратури РФ.

У прокуратурі заявили, що причиною зіткнення транспортних засобів стала технічна несправність автобуса.

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"За попередніми даними, через технічну поломку автобус зупинився на переїзді і не зміг продовжити рух. Машиніст застосував екстрене гальмування, але зіткнення уникнути не вдалося", — повідомили у відомстві.

Місце зіткнення поїзда з автобусом у Ярославській області РФ Фото: Соцмережi

ТАСС пише з посиланням на МНС РФ, що внаслідок аварії загинули вісім людей, які перебували в автобусі.

Місце зіткнення поїзда з автобусом у Ярославській області РФ Фото: Соцмережi

Пасажири автобуса, які вижили, розповіли порталу Baza, що машиніст пасажирського поїзда "Архангельськ-Москва" здалеку побачив заглухлий автобус і навіть встиг подати два звукові сигнали.

"Однак, за попередніми даними, знижувати швидкість він не став: найімовірніше, поїзд у будь-якому разі не зміг би зупинитися", — зазначили журналісти.

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Нагадаємо, 31 березня в полі на території міста Красноармійськ Саратовської області було знайдено частини ракети Х-101. За даними російських медіа, один з уламків ракети впав за 400 метрів від житлового будинку.

Крім того, 1 квітня ЗМІ повідомили, що російська авіація скинула ще дві авіаційні бомби вагою по 500 кілограмів із фугасною боєголовкою в Білгородській області. Це вже 16-й випадок "непланового скидання" авіабомб на території регіону за останні два тижні.