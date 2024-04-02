"Ми до них доберемося": Путін натякнув на помсту організаторам теракту в "Крокус Сіті"

За інформацією російських журналістів, президент РФ заявив, що необхідно виявити не тільки безпосередніх виконавців, а й усіх учасників ланцюга, включно з "кінцевими злочинними бенефіціарами".

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Російський лідер Володимир Путін на розширених зборах колегії правоохоронців висловив намір розібратися в організації теракту в Підмосков'ї й дістатися до замовників. Він підкреслив, що тероризм — це "двосічна зброя", і пообіцяв виявити "бенефіціарів" теракту в "Крокус Сіті Хол". Про це 2 квітня повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

Володимир Путін натякнув на можливу помсту за теракт, скоєний у Підмосков'ї, і запевнив, що на організаторів чекає покарання.

"Ті, хто застосовують цю зброю, а це зброя, яку застосовують проти Росії, повинні розуміти, що вона обопільно гостра", — сказав Путін у вівторок на розширеному засіданні колегії МВС РФ", — заявив Путін.

Президент РФ пообіцяв виявити "замовників" теракту, що стався в концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї.

"Нам важливо встановити не тільки безпосередніх виконавців, а й усі ланки ланцюжка, кінцевих злочинних бенефіціарів цього злочину (теракту в Crocus City Hall). Ми, безумовно, до них доберемося", — підкреслив президент.

Президент також зазначив, що випадки замовлення злочинів за гроші не є винятковими.

"У цьому середовищі немає надійної агентури. Там роблять за гроші все, що завгодно, керуючись не релігійними, не політичними міркуваннями, а тільки фінансовими. Будь-яка інформація легко купується і продається. До кінцевих замовників ми, безумовно, доберемося", — цитує "Інтерфакс" російського президента.

Теракт у "Крокус Сіті Хол"

Увечері 22 березня сталася стрілянина в концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї. У будівлю зайшли четверо чоловіків, двоє з яких мали вогнепальну зброю, третій мав ніж, четвертий — знімав події на камеру. Чоловіки почали стріляти по росіянах, які прийшли на концерт гурту "Пікнік". Після цього вони підірвали гранату і втекли з "Крокуса" на автомобілі марки "Рено". За кілька годин їх затримали за понад 300 км від Москви за 10 км від білорусько-російського кордону. Під час затримання людей катували — відповідні відео росіяни виклали в мережу. За останніми даними, у концертному залі загинуло понад 140 осіб.

23 березня директор ФСБ Олександр Бортніков доповів президенту РФ Володимиру Путіну про затримання 11 осіб, зокрема чотирьох чоловіків, які безпосередньо брали участь у теракті в концертному залі "Крокус Сіті Холу".

26 березня ЗМІ писали, що найближчі соратники Володимира Путіна підхоплюють його твердження про нібито причетність України до теракту, проте багато представників політичної та ділової еліти РФ не вірять у зв'язок Києва з терористами.

Також нагадаємо, 26 березня голова Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) Олександр Бортніков звинуватив Україну в причетності до підготовки теракту в Crocus City Hall у Підмосков'ї.