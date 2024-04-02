Чиновники РФ скуповують землі в монастирі, щоб урятуватися від апокаліпсису, — ЗМІ

За словами журналістів, землю біля святині в монастирі Нижньогородської області придбали тому, що під час кінця світу "всередині канавки вознесеться". Серед тих, хто увірував, — глава "Росатома" Олексій Лихачов, віцепрем'єр РФ Вікторія Абрамченко та інші.

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Кремлівські чиновники та бізнесмени з РФ купують землі в монастирі в Нижньогородської області. Тут вони планують знайти "порятунок під час апокаліпсиса". Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на джерела в російському уряді.

У Дівєєвському жіночому монастирі розташовується Богородична канавка, яку вважають головною місцевою святинею. У радянські часи її знищили, а на початку нульових років відновили. У XIX столітті в цьому монастирі жив Серафим Саровський — один із найбільш шанованих у православ'ї святих.

Є дані, що святий заявляв, що цю канавку "сама Цариця Небесна своїм пояском виміряла".

Згідно з переказами, Серафим Саровський говорив, що Антихрист під час свого приходу пройде скрізь, "а канавки цієї не перескочить".

"Канавка-то і стане від землі до неба, — свідчить переказ. — Йому й не можна до вас зійти-то, ніде не допустить канавка, так геть і піде".

Російські чиновники

За даними журналістів, багатообіцяльним пророцтвом захопилося багато представників російської еліти.

"Деякі єб****и серйозно усередині [і навколо] канавки купили землю, тому що все й****я, а те, що всередині канавки, вознесеться", — так, за словами журналістів, трактують слова святого деякі представники влади.

Автори публікації серед інших, хто увірував у чудодійну силу монастирської святині, назвали:

віцепрем'єра РФ Вікторію Абрамченко;

главу "Росатома" Олексія Лихачова;

голову Ради із законодавства Андрія Клішаса;

губернатора Сахалінської області Валерія Лимаренка;

ексзаступника міністра економічного розвитку Андрія Клепача.

Серафимо-Дівєєвський монастир на карті

Повідомляється, що, серед інших, увагу цьому місцю приділяє віцепрем'єр Дмитро Чернишенко, віцепрем'єр Андрій Бєлоусов і керівник РЖД Олег Бєлозеров. Останній, до речі, очолює опікунську раду Фонду Серафима Саровського.

За даними російських ЗМІ, основним жертводавцем Дівєєвського монастиря називають прем'єра Михайла Мішустіна. До всього іншого, в Дивеєво є будинок кінорежисера Микити Михалкова.

Релігієзнавець Сергій Чапнін повідомив, що в розвиток монастиря зробив внесок і заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

Кілька джерел назвали об'єднання чиновників у монастирі світським клубом за інтересами, який через закритість і елітарність схожий на масонську ложу. Для вступу в таке братство знадобиться не тільки благословення духовних осіб, а й президента. Голова Кремля Володимир Путін приїжджав у Дівєєво у вересні 2023 року. Тоді він передав монастирю в дар ікону Богоматері XVI століття.

Нагадаємо, що під час з'їзду священників РПЦ війну в Україні назвали "священною", а мета її в тому, щоб зробити всю країну "зоною", на яку б поширювався вплив.

Також повідомлялося, що 27 березня патріарх Кирило заявив, що російського націоналізму не існує.