Чиновники РФ скупают земли в монастыре, чтобы спастись от апокалипсиса, — СМИ

По словам журналистов, землю возле святыни в монастыре Нижегородской области приобрели потому, что во время конца света "внутри канавки вознесется". Среди уверовавших — глава "Росатома" Алексей Лихачев, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко и другие.

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Кремлевские чиновники и бизнесмены из РФ приобретают земли в монастыре в Нижегородской области. Здесь они планируют обрести "спасение во время апокалипсиса". Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на источники в российском правительстве.

В Дивеевском женском монастыре располагается Богородичная канавка, считающаяся главной местной святыней. В советские времена ее уничтожили, а в начале нулевых годов восстановили. В XIX веке в этом монастыре жил Серафим Саровский — один из самых почитаемых в православии святых.

Есть данные, что святой заявлял, что эту канавку "сама Царица Небесная своим пояском измерила".

Согласно преданию, Серафим Саровский говорил, что Антихрист во время своего прихода пройдет везде, "а канавки этой не перескочит".

"Канавка-то и станет от земли до неба, — гласит предание. — Ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит канавка, так прочь и уйдет".

Российские чиновники

По данным журналистов, многообещающим пророчеством увлеклись многие представители российской элиты.

"Некоторые еб****ы всерьез внутри [и вокруг] канавки купили землю, потому что все е****я, а то, что внутри канавки, вознесется", — так, по словам журналистов, трактуют слова святого некоторые представители властей.

Авторы публикации в числе прочих уверовавших в чудодейственную силу монастырской святыни назвали:

вице-премьера РФ Викторию Абрамченко;

главу "Росатома" Алексея Лихачева;

главу Совета по законодательству Андрея Клишаса;

губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко;

экс-замминистра экономического развития Андрея Клепача.

Серафимо-дивеевский монастырь на карте

Сообщается, что, среди прочих, внимание этому месту уделяет вице-премьер Дмитрий Чернышенко, вице-премьер Андрей Белоусов и руководитель РЖД Олег Белозеров. Последний, к слову, возглавляет попечительский совет Фонда Серафима Саровского.

По данным российских СМИ, основным жертвователем Дивеевского монастыря называют премьера Михаила Мишустина. Ко всему прочему, в Дивеево есть дом кинорежиссера Никиты Михалкова.

Религиовед Сергей Чапнин сообщил, что в развитие монастыря внес вклад и замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Несколько источников назвали объединение чиновников в монастыре светским клубом по интересам, который в силу закрытости и элитарности похож на масонскую ложу. Для вступления в такое братство понадобится не только благословение духовных особ, но и президента. Глава Кремля Владимир Путин приезжал в Дивеево в сентябре 2023 года. Тогда он передал монастырю в дар икону Богоматери XVI века.

Напомним, что во время съезда священников РПЦ войну в Украине назвали "священной", а цель ее в том, чтобы сделать всю страну "зоной", на которую бы распространялось влияние.

Также сообщалось, что 27 марта патриарх Кирилл заявил, что русского национализма не существует.