Съезд РПЦ назвал войну Путина "священной" и призвал сделать всю Украину "зоной влияния РФ"

Представители российского духовенства отмечают "триединство" русского народа и призывают признавать белорусов и украинцев субэтносами русских.

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Начатая российским президентом Владимиром Путиным война превращается в "новый этап освободительной борьбы русского народа", а вся территория Украины "должна войти во влияние России". Соответствующие принципы закреплены Русской православной церковью в новом Приказе XXV Всемирного русского народного собора "Настоящее и будущее Русского мира".

Известно, что накануне, 27 марта, в Москве провели соборный съезд РПЦ, во время которого состоялось утверждение вышеупомянутого документа. Он состоит из восьми частей, в которых, среди прочего, речь идет об Украине, о войне, о демографическом и экономическом развитии России.

Авторы документа отметили, что во время войны РФ против Украины, которую в приказе называют "СВО", россияне, которые незаконно вторглись на суверенную украинскую территорию и начали убивать мирное население, якобы отстаивают свою жизнь, свободу, государственность, цивилизационную, религиозную, национальную и культурную идентичность.

"С точки зрения духовности и нравственности специальная военная операция — это Священная война, во время которой Россия и ее народ, вставшие на защиту духовного пространства Святой Руси, выполняют миссию "удерживающего", защищающего мир от натиска глобализма и победы Запада. Когда СВО завершится, вся территория современной Украины должна оказаться под исключительным влиянием России", — отмечают священники РПЦ.

При этом российские священнослужители убеждены в необходимости прекращения существования независимой Украины, назвав ее "русофобским политическим режимом, враждебно настроенным к РФ". Отдельно в "Приказе" речь идет о том, что "доктрина триединства должна получить законодательное закрепление и стать неотъемлемой частью российской системы права".

Как известно, 15 декабря прошлого года Служба безопасности Украины объявила в розыск патриарха РПЦ Кирилла, который скрывается от судебного расследования. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность украинского государства.

Также 23 января патриарх Кирилл призвал не отправлять на войну в Украину мужчин, у которых есть трое и более детей.