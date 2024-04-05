Через "голоси в голові: у Росії чоловік підрізав губернатора області (фото)

За даними російських ЗМІ, під час затримання співробітники Росгвардії поранили нападника в ногу. Ним виявився 42-річний чоловік, який працює на РЖД. Сам губернатор Мурманської області Андрій Чибіс перебуває в операційній.

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У російському місті Апатити 42-річний чоловік напав із ножем на губернатора Мурманської області Андрія Чибіса і поранив його в живіт. Про це повідомляє агенція ТАСС.

За даними пресслужби губернатора, нападника затримали, а сам губернатор перебуває в операційній.

Місцеві жителі повідомили, що після зустрічі з населенням у місті Апатити, біля Палацу культури "Строитель" до губернатора підбіг чоловік і напав на нього з ножем. Після цього він був затриманий.

Андрія Чибіса госпіталізували Фото: Соцмережi

За версією російського медіа Readovka, нападником виявився 42-річний Олександр Биданов. Під час затримання співробітники Росгвардії його поранили в ногу. Чоловік розповів, що мотивом злочину нібито став "внутрішній голос".

Нападник Олександр Биданов Фото: Соцмережi

За даними російського медіа "Важные истории" Він живе в Апатитах і працює монтером шляхів на Мурманській дистанції РЖД. Поліцейські раніше затримували його з формулюванням "заподіяння шкоди здоров'ю".

Наразі Андрій Чибіс перебуває в Апатитсько-Кировській центральній міській лікарні, згідно з інформацією від агентства "Інтерфакс".

Андрія Чибіса призначили губернатором Мурманської області у вересні 2019 року.

Нагадаємо, 28 березня стало відомо, що працівник ТЦК і СП, якого в Нововолинську під час виконання службових обов'язків вдарив ножем місцевий житель, раніше воював.