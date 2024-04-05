Замах на губернатора Чібіса у Росії: нові деталі нападу з ножем на очах у охорони (фото)
За даними медіа, Андрій Чібіс вийшов з будинку культури після зустрічі з місцевими жителями та йшов до службової машини. Несподівано з припаркованої поблизу автівки вискочив чоловік з ножем.
4 квітня на губернатора Мурманської області Андрія Чібіса напав чоловік, якого нібито змусив до цього "внутрішній голос". У російському медіа Shot розкрили нові подробиці інциденту.
Повідомляється, що 42-річний Олександр Биданов напав на російського чиновника з ножем, коли той підходив до службового автомобіля. Злочинець раптово вискочив з припаркованої поряд Toyota Corolla, і охорона не встигла зреагувати.
"Напад стався приблизно о 22:20. Після завдання швидкого колотого удару в живіт Биданов спробував втекти з місця, проте під час погоні в нього вистрілив один зі співробітників", — передали у медіа.
Куля влучила у ліву гомілку. Пораненого чоловіка змогли схопити через дорогу від будинку культури, де губернатор зустрічався з місцевими жителями. Вийшовши з нього, Чібіс і прямував до машини.
І жертву, і злочинця доставили у місцеву лікарню, де обох прооперували. Чиновнику діагностували проникне колото-різане поранення черевної порожнини з пошкодженням тонкої кишки. Його стан медики оцінили як важкий, але стабільний. Чібіс перебуває у палаті інтенсивної терапії під наглядом лікарів.
З Бидановим працюють слідчі. Зазначається, що у 2020 році його вже засудили за статтею про навмисне заподіяння шкоди здоров’ю. Окрім того, чоловіка раніше кілька разів притягували до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
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