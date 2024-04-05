Замах на губернатора Чібіса у Росії: нові деталі нападу з ножем на очах у охорони (фото)

За даними медіа, Андрій Чібіс вийшов з будинку культури після зустрічі з місцевими жителями та йшов до службової машини. Несподівано з припаркованої поблизу автівки вискочив чоловік з ножем.

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4 квітня на губернатора Мурманської області Андрія Чібіса напав чоловік, якого нібито змусив до цього "внутрішній голос". У російському медіа Shot розкрили нові подробиці інциденту.

Повідомляється, що 42-річний Олександр Биданов напав на російського чиновника з ножем, коли той підходив до службового автомобіля. Злочинець раптово вискочив з припаркованої поряд Toyota Corolla, і охорона не встигла зреагувати.

"Напад стався приблизно о 22:20. Після завдання швидкого колотого удару в живіт Биданов спробував втекти з місця, проте під час погоні в нього вистрілив один зі співробітників", — передали у медіа.

Куля влучила у ліву гомілку. Пораненого чоловіка змогли схопити через дорогу від будинку культури, де губернатор зустрічався з місцевими жителями. Вийшовши з нього, Чібіс і прямував до машини.

І жертву, і злочинця доставили у місцеву лікарню, де обох прооперували. Чиновнику діагностували проникне колото-різане поранення черевної порожнини з пошкодженням тонкої кишки. Його стан медики оцінили як важкий, але стабільний. Чібіс перебуває у палаті інтенсивної терапії під наглядом лікарів.

З Бидановим працюють слідчі. Зазначається, що у 2020 році його вже засудили за статтею про навмисне заподіяння шкоди здоров’ю. Окрім того, чоловіка раніше кілька разів притягували до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Фото Олександра Биданова Фото: Shot

Нагадаємо, 3 квітня у Санкт-Петербурзі прогриміли вибухи на підстанції. У двох районах міста зникло світло, але в компанії пояснили блекаут "коротким замиканням".

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