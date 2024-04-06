Найбагатші люди світу: Цукерберг обігнав Маска в рейтингу мільярдерів (фото)

На думку аналітиків Bloomberg, зміна розриву в капіталах Маска і Цукерберга свідчить, як колись популярні акції електромобілів були переможені інноваційними технологіями, пов'язаними зі штучним інтелектом.

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Марк Цукерберг у п'ятницю, 5 квітня, уперше після 2020 року обігнав свого фактично головного конкурента — Ілона Маска в Індексі мільярдерів Bloomberg і став третім із найбагатших людей світу. Про це пише саме агентство.

Як свідчить Bloomberg, статки Маска цього року скоротилися на 48,4 мільярда доларів, а Цукерберга — збільшилися на 58,9 мільярда доларів.

Суперництво двох мільярдерів виходить за рамки просто вимірювання обсягів їхнього багатства: Маск і Цукерберг були залучені до тривалої публічної сварки, яка посилилася, коли Meta запустила Threads, соціальну медіа-платформу, що конкурує із соцмережею X Маска. У 2023 році вони навіть обмінялися шпильками, проте 52-річний Маск нещодавно відродив цю ідею на X, заявивши, що битиметься з 39-річним Цукербергом "де завгодно і коли завгодно".

Зміна розриву в капіталах Маска і Цукерберга, який у листопаді 2021 року сягав 215 мільярдів доларів, свідчить, як колись популярні акції електромобілів були переможені інноваційними технологіями, особливо всім, що пов'язано зі штучним інтелектом.

Як "схудли" активи Маска

Засновник і гендиректор Tesla і SpaceX, який ще на початку березня посідав перше місце в рейтингу, опустився на четверте місце після того, як агентство Reuters повідомило, що корпорація Tesla скасувала плани з випуску менш дорогого автомобіля, що призвело до падіння акцій.

"Це послідувало за новинами на початку тижня про те, що поставки автомобілів Tesla впали за три місяці до березня, що стало їхнім першим річним зниженням із перших днів пандемії Covid", — фіксує Bloomberg.

Акції Tesla впали на 34% цього року, що зробило це падіння найгіршим показником в індексі S&P 500. Фактично Маск постраждав від глобального уповільнення попиту на електромобілі, зростаючої конкуренції в Китаї та виробничих проблем у Німеччині.

Водночас чистий капітал гендиректора Tesla може ще більше постраждати після того, як суддя штату Делавер скасував його компенсаційний пакет у цій компанії в розмірі 55 мільярдів доларів. Адже Індекс мільярдерів Bloomberg продовжує використовувати опціони з цього пакета заробітної плати, що є одним із найбільших активів Маска, під час обрахунку його багатства.

Як "покращилися" справи у Цукерберга

Статки власника і розробника Meta Platforms Inc. піднялися до нових максимумів, особливо в п'ятницю, 5 квітня. Meta зросла на 49% завдяки сильним квартальним доходам та ентузіазму з приводу ініціатив компанії в галузі штучного інтелекту. Це п'ятий результат в індексі S&P 500.

Цукерберг уперше увійшов до трійки найбагатших людей рейтингу Bloomberg з 16 листопада 2020 року, коли його статки становили 105,6 мільярда доларів, а статки Маска — 102,1 мільярда доларів. Наразі статки Маска становлять 180,6 мільярда доларів, а статки Цукерберга — 186,9 мільярда доларів.

Фото: Скриншот

Перші дві позиції Індексу мільярдерів Bloomberg посідають Бернар Арно, голова гіганта розкоші LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, і засновник Amazon.com Inc. Джефф Безос зі статками у 223,4 мільярда доларів і 207,3 мільярда доларів відповідно.

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