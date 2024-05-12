Рідкісну картину музиканта Боба Ділана продають на аукціоні: чим унікальна робота (фото)

Твір у стилі абстракціонізму написаний 1968 року, на картині зображені бик, ноти, краватки-метелики, тварини й інші образи. Музикант подарував роботу мешканці міста Вудсток в обмін на астрологічну карту.

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Картину американського співака і музиканта Боба Ділана виставили на аукціон, її вартість оцінюють щонайменше в $100 тисяч. Про це пише видання TMZ.

Зображення в стилі абстракціонізму співак написав 1968 року, на картині зображені бик, ноти, краватки-метелики, тварини та інші образи. Роботу музикант подарував мешканці американського міста Вудсток Сенді Лепанто в обмін на астрологічну карту.

Торги на аукціоні RR Auction завершуються 23 травня. Оскільки картину не покрили лаком, на ній присутні пошкодження: лущення, незначні втрати фарби, часткове відшарування та інші нюанси.

Боб Ділан здобув всесвітню популярність як співак, але протягом кар'єри він захоплювався живописом. Музикант створив обкладинку для альбому The Band 1968 року "Music from Big Pink". Велика частина картин Ділана не була представлена широкій публіці, що робить лот з аукціону особливим.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року на аукціоні PR Auction продали за $669 тисяч колекцію особистих листів юного Боба Ділана його шкільній подрузі. Покупцем виступив португальський книжковий магазин Livraria Lello.

актор Тімоті Шаламе зіграє роль Боба Ділана у фільмі "Повна невідомість" (A Complete Unknown). Картина покаже історію з життя музиканта на початку 60-х років — про його подорожі автостопом до Нью-Йорка.