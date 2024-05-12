Редкую картину музыканта Боба Дилана продают на аукционе: чем уникальна работа (фото)

Произведение в стиле абстракционизма написано в 1968 году, на картине изображены бык, ноты, галстуки-бабочки, животные и другие образы. Музыкант подарил работу жительнице города Вудсток в обмен на астрологическую карту.

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Картину американского певца и музыканта Боба Дилана выставили на аукцион, ее стоимость оценивается по меньшей мере в $100 тысяч. Об этом пишет издание TMZ.

Изображение в стиле абстракционизма певец написал в 1968 году, на картине изображены бык, ноты, галстуки-бабочки, животные и другие образы. Работу музыкант подарил жительнице американского города Вудсток Сэнди Лепанто в обмен на астрологическую карту.

Торги на аукционе RR Auction завершаются 23 мая. Поскольку картину не покрыли лаком, на ней присутствуют повреждения: шелушение, незначительные потери краски, частичное отслоение и прочие нюансы.

Боб Дилан получил всемирную известность как певец, но в течение карьеры он увлекался живописью. Музыкант создал обложку для альбома The Band 1968 года "Music from Big Pink". Большая часть картин Дилана не была представлена широкой публике, что делает лот с аукциона особенным.

Напомним, в ноябре 2022 года на аукционе PR Auction продали за $669 тысяч коллекцию личных писем юного Боба Дилана его школьной подруге. Покупателем выступил португальский книжный магазин Livraria Lello.

актер Тимоти Шаламе сыграет роль Боба Дилана в фильме "Полная неизвестность" (A Complete Unknown). Картина покажет историю из жизни музыканта в начале 60-х годов — о его путешествиях автостопом в Нью-Йорк.