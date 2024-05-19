Президент Ірану Райсі потрапив у аварію на гелікоптері: деталі від ЗМІ

Іранські рятувальники почали пошук борта, який розбився разом із президентом Ібрагімом Райсі. До його конвою входило три гелікоптери, два з яких успішно приземлилися.

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19 травня розбився гелікоптер, у якому перебував президент Ірану Ібрагім Райсі. Також борт також перевозив міністра закордонних справ Хосейна Амір-Абдоллахяна та губернатора Східного Азербайджану аятолу Аль-Хашема. Про це повідомило видання Clash Report.

Іранські рятувальні команди розпочали масовий пошук гелікоптера, який розбився з президентом Ібрагімом Райсі.

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"Губернатор Східного Азербайджану аятола Аль-Хашем і міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян також були присутні у вертольоті", — йдеться в повідомленні.

У ЗМІ зауважили, що погані погодні умови заважають рятувальникам дістатися до місця аварії.

У Tasnim News Agency повідомили, що авіакатастрофа сталася тоді, коли президент Ірану повертався з регіону Хода Афарін після відкриття греблі на спільному кордоні з Азербайджаном. Після авіації особи з оточення Райсі звʼязалися з командним центром і зауважили, що два з трьох гелікоптерів, які входили до конвою президента, успішно приземлилися.

Ібрагім Райсі: що про нього відомо

Ібрагім Райсі — президент Ірану з 3 серпня 2021 року. Він почав балотуватися в президенти з 2017 року як кандидат консервативного Народного фронту Сил ісламської революції. Під час повномасштабного вторгнення РФ до України його адміністрацію звинуватили в постачанні безпілотних літальних апаратів до Росії.

Президент Ірану Ібрагім Райсі

Нагадаємо, 15 квітня в ЗМІ повідомили, що біля поля для гольфу колишнього президента США Дональда Трампа ледь не розбився цивільний літак, який прямував із Санта-Моніки до Лонг-Біч. Проте йому вдалося здійснити аварійну посадку поруч із Національним гольф-клубом Трампа в Лос-Анджелесі.

7 лютого стало відомо про те, що колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув, його гелікоптер упав в озеро біля Лаго-Ранко. На борту також перебувало троє людей, їм вдалося вижити.