Президент Ирана Раиси попал в аварию на вертолете: детали от СМИ
Иранские спасатели начали поиск борта, который разбился вместе с президентом Ибрахимом Раиси. В его конвой входило три вертолета, два из которых успешно приземлились.
19 мая разбился вертолет, в котором находился президент Ирана Ибрахим Раиси. Кроме этого, борт также перевозил министра иностранных дел Хосейна Амир-Абдоллахяна и губернатора Восточного Азербайджана аятолла Аль-Хашема. Об этом сообщило издание Clash Report.
Иранские спасательные команды начали массовый поиск вертолета, который разбился с президентом Ибрахимом Раиси.Важно
"Губернатор Восточного Азербайджана аятолла Аль-Хашем и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян также присутствовали в вертолете", — говорится в сообщении.
Кроме этого, в СМИ отметили, что плохие погодные условия мешают спасателям добраться до места аварии.
В Tasnim News Agency сообщили, что авиакатастрофа произошла тогда, когда президент Ирана возвращался из региона Хода Афарин после открытия плотины на общей границе с Азербайджаном. После авиации лица из окружения Раиси связались с командным центром и отметили, что два из трех вертолетов, которые входили в конвой президента, успешно приземлились.
Ибрахим Раиси: что о нем известно
Ибрахим Раиси — президент Ирана с 3 августа 2021 года. Он начал баллотироваться в президенты с 2017 года как кандидат консервативного Народного фронта Сил исламской революции. Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину его администрацию обвинили в поставках беспилотных летательных аппаратов в Россию.
Напомним, 15 апреля в СМИ сообщили, что возле поля для гольфа бывшего президента США Дональда Трампа едва не разбился гражданский самолет, который направлялся из Санта-Моники в Лонг-Бич. Однако ему удалось совершить аварийную посадку рядом с Национальным гольф-клубом Трампа в Лос-Анджелесе.
7 февраля стало известно о том, что бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб, его вертолет упал в озеро возле Лаго-Ранко. На борту также находилось три человека, им удалось выжить.