"Не потрібно соромитись": Лукашенко захотів, щоб білоруські журналісти займались пропагандою

Олександр Лукашенко заявив, що білорусів не потрібно годувати казками про незалежні ЗМІ та демократичні цінності, адже насправді їх немає.

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В Білорусі потрібно посилювати пропаганду та ідеологічну роботу і цим повинні займатись молоді журналісти. Про це під час форуму медійної спільноти заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Треба посилювати пропаганду і контрпропаганду, ідеологічну роботу. Хочу, щоб молоді журналісти це засвоїли. Не потрібно соромитися таких слів і понять. Чи на Заході їх немає? Просто назвали іншим словом — піар, тобто робота з громадською думкою. Суть одна. От нехай і працюють із громадською думкою на своїй територіїʼ, — сказав Лукашенко.

Він наголосив, що білорусів не потрібно годувати казками про незалежні ЗМІ та демократичні цінності, адже насправді їх немає.

"Ми ж бачимо, як вони кидають у в'язниці своїх журналістів, закриваючи медіа і переслідуючи кожного, хто посмів не погодитися з політикою і діями влади", — зазначив Лукашенко.

Лідер Білорусі також заявив, що ні в США, ні в Євросоюзі, ні в Україні немає незалежних ЗМІ, а якщо з'являються і критикують владу, то їх одразу ув'язнюють.

Нагадаємо, 24 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін може запропонувати своєму колезі з Білорусі Олександру Лукашенку відпрацювати спільний ядерний удар.

1 травня Олександр Лукашенко змусив міністра сільського господарства Білорусі копатися в землі.