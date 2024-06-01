Доба після вироку: Трамп зібрав рекордні $53 млн на передвиборчу кампанію

Дональд Трамп скорочує фінансовий розрив у зборі коштів на передвиборчу кампанію з чинним президентом США Джо Байденом. Майже третина донорів на онлайн-платформі були новачками.

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Майже 53 мільйони доларів за 24 години після обвинувального вироку зібрав 45-й президент США Дональд Трамп. Його передвиборчий штаб побив рекорди всіх попередніх зборів коштів республіканців в інтернеті. Про це пише The New York Times.

У штабі у п'ятницю вранці заявили, що зібрали майже 35 мільйонів доларів після того вироку. До вечора п'ятниці ця сума сягнула 52,8 мільйона доларів.

Майже 30% онлайн-донорів були новачками для платформи WinRed. Видання зазначає, що це "безцінна база нових прихильників" для подальших внесків на кампанію Трампа до листопада.

Ця сума допомогла Трампу скоротити значний фінансовий розрив з чинним президентом США Джо Байденом.

На цей момент у президентській гонці однією з переваг Байдена є грошові кошти. Його основний виборчий комітет на початку травня мав 84 мільйони доларів, у той час, як у Трампа було 49 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 31 травня суд присяжних визнав колишнього президента США Дональда Трампа винним за 34 пунктами. Його звинувачують у підробці ділових документів, що було зроблено напередодні президентських виборів 2016 року з метою приховати виплати порноакторці Стормі Деніелс.

Президент США Джо Байден не поїде на Саміт миру у Швейцарії. Після зустрічі лідерів країн G7 на півдні Італії він має вилетіти до Лос-Анджелеса на збір коштів 15 червня.