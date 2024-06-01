Сутки после приговора: Трамп собрал рекордные $53 млн на предвыборную кампанию

Дональд Трамп сокращает финансовый разрыв в сборе средств на предвыборную кампанию с действующим президентом США Джо Байденом. Почти треть доноров на онлайн-платформе были новичками.

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Почти 53 миллиона долларов за 24 часа после обвинительного приговора собрал 45-й президент США Дональд Трамп. Его предвыборный штаб побил рекорды всех предыдущих сборов средств республиканцев в интернете. Об этом пишет The New York Times.

В штабе в пятницу утром заявили, что собрали почти 35 миллионов долларов после того приговора. К вечеру пятницы эта сумма достигла 52,8 миллиона долларов.

Почти 30% онлайн-доноров были новичками для платформы WinRed. Издание отмечает, что это "бесценная база новых сторонников" для дальнейших взносов на кампанию Трампа до ноября.

Эта сумма помогла Трампу сократить значительный финансовый разрыв с действующим президентом США Джо Байденом.

На данный момент в президентской гонке одним из преимуществ Байдена являются денежные средства. Его основной избирательный комитет в начале мая имел 84 миллиона долларов, в то время как у Трампа было 49 миллионов долларов.

Напомним, 31 мая суд присяжных признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по 34 пунктам. Его обвиняют в подделке деловых документов, что было сделано накануне президентских выборов 2016 года с целью скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс.

Президент США Джо Байден не поедет на Саммит мира в Швейцарии. После встречи лидеров стран G7 на юге Италии он должен вылететь в Лос-Анджелес на сбор средств 15 июня.