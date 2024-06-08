Керував літаком у 90 років: відомий пілот "Аполлона-8" Вільям Андерс загинув в авіакатастрофі

Астронавт, який облетів Місяць на космічному кораблі "Аполлон-8", зробив одну з найзнаменитіших фотографій — схід планети Земля. Місія Вільяма Андерса першою досягла поверхні Місяця.

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Американський астронавт Вільям Андерс, який облетів Місяць на космічному кораблі "Аполлон-8", автор однієї з найвідоміших фотографій Землі, загинув в авіакатастрофі у віці 90 років. Про це повідомив телеканалу CNN син астронавта Грегорі Андерс.

Вільям Андерс керував легкомоторним літаком, який під час польоту впав у воду в районі островів Сан-Хуан, приблизно за 90 миль на північ від Сіетла. Тіло астронавта знайшли вдень 7 червня.

Диспетчери отримали повідомлення, що літак летів із півночі на південь і впав у воду недалеко від північного краю острова Джонс і почав тонути.

"Наша сім'я спустошена і сумує через втрату великого пілота", — заявив Андерс-молодший.

Очевидець Філіп Персон сказав, що літак виконував трюк, схожий на мертву петлю. Те, що відбувається, нагадало йому фільми зі спецефектами, він почув сильний вибух і побачив полум'я.

Біографія астронавта Вільяма Андерса

Вільям Андерс народився 17 жовтня 1933 року в Гонконзі, навчався у Військово-морській академії США в 1955 році, після вступу на службу у Військово-повітряні сили США отримав звання пілота.

Андерс служив льотчиком-винищувачем в ескадрильях перехоплення командування ППО в Каліфорнії та Ісландії. Під час роботи в Лабораторії озброєння в Нью-Мексико Андерс відповідав за управління програмами захисту ядерних енергетичних реакторів і боротьби з радіацією.

У 1968 році Андерс став пілотом місячного модуля місії "Аполлон-8". Це був перший космічний корабель з екіпажем, який облетів Місяць. Астронавт став автором відомої фотографії "Схід Землі" — знаменитого зображення планети з космосу.

Фотографія "Схід Землі" зафіксувала підняття планети над горизонтом місячної поверхні

Зроблений напередодні Різдва знімок зафіксував Землю в момент підняття над горизонтом місячної поверхні. Сам Андерс називав фотографію своїм найзначнішим внеском у космічну програму.

Вільям Андерс не вважав місію "Аполлон-8" безпечною

Вільям Андерс говорив в інтерв'ю NASA 1997 року, що він не вважав місію "Аполлон-8" безпечною, але для її продовження були важливі національні, патріотичні та дослідницькі причини. Імовірність того, що екіпаж не повернеться, він оцінював приблизно 1:3.

"Ми пересувалися задом наперед і догори ногами. Ми не бачили ні Землі, ні Сонця, але коли розвернулися, перед нами постав перший схід Землі. Це була найбільш вражаюча подія. Бачити цю дуже тонку, барвисту кулю, яка нагадала мені прикрасу різдвяної ялинки, воістину здорово", — описував він свої емоції.

Андерс також входив до дублювального екіпажу командного модуля корабля "Аполлон-11" і Джеміні-11 1966 року.

Андерс і його дружина Валері заснували Музей спадщини польотів у штаті Вашингтон у 1996 році. Зараз він базується в регіональному аеропорту Берлінгтона і включає 15 літаків, кілька старовинних військових машин, бібліотеку і безліч артефактів, подарованих ветеранами.

Разом із сім'єю астронавт переїхав на острів Оркас в архіпелазі Сан-Хуан 1993 року і влаштувався в другому будинку в рідному місті Сан-Дієго. У Андерса було шестеро дітей і 13 онуків.

Нагадаємо, 5 травня в космос вирушив корабель компанії Boeing під назвою Starliner. Старт вимушено переносили кілька разів через технічні проблеми. Starliner називають "новим таксі в космос" для NASA.

Фокус раніше писав про отримання вченими та Університету штату Арізона за допомогою телескопа LBT нових фотографії супутника Юпітера Іо. Знімок детально ілюструє особливості поверхні вулканічного світу.