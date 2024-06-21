На Балканах сталося масове відключення електрики: що відомо

Деякі балканські держави зазнали масового блекауту. Ситуацію погіршила сорокоградусна спека на вулиці.

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Опівдні п'ятниці, 21 червня, стався повний колапс електроенергетичної системи деяких балканських держав. Про це повідомляє видання "Аvaz".

Зазначається, що без електроенергії залишився майже весь регіон: Боснія і Герцеговина, Албанія, Чорногорія, Хорватія і частина Сербії.

Як наголошується, у Сараєво тим часом температура сягнула +40 градусів. Місцеві жителі скаржаться на спеку через зупинені кондиціонери, а магазини вже підраховують збитки, бо холодильники не працюють. Також на дорогах столиці БіГ значно ускладнено дорожній рух через відключені світлофори.

За попередньою інформацією Незалежного системного оператора БіГ, каскадне вимкнення сталося через проблеми в мережі електропередачі в регіоні та перевантаження ключових з'єднувальних ліній 400 кВ.

Нормалізації ситуації, як зазначається, перешкоджають високі напруги в лініях 400кВ і 220кВ, які унеможливлюють увімкнення ліній електропередачі.

Однак пізніше електрика почала надходити в деякі райони і половина споживачів уже "заживлена".

Крім того, внаслідок несправності на лінії електропередач у важкодоступній місцевості на кордоні Чорногорії спалахнула велика пожежа.

Також, як стало відомо, один із директорів Хорватської оперативної системи передачі Данко Блажевич зазначив, що, за неофіційною інформацією, обвалилася лінія електропередачі між Грецією та Албанією, що і стало причиною енергетичного колапсу на Балканах.

Нагадаємо, 19 червня жителі Еквадору в Південній Америці також зіткнулися зі схожою проблемою. Через несправність лінії електропередач країна з населенням 18 мільйонів осіб залишилася без світла.