Німецький політик запропонував відправити безробітних українців додому: є умова

Представник Християнсько-соціального союзу, який перебуває в опозиції до чинної влади, закликав посилити курс у міграційній політиці. Його підтримали далеко не всі.

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Висилати українців, які не працюють, назад додому, закликав лідер регіональної групи опозиційного Християнсько-соціального союзу (ХСС) Александер Добріндт. Про це він розповів Bild.

За його словами, настав час переглянути принципи надання допомоги біженцям через більш ніж два роки після початку війни в Україні та посилити курс у міграційній політиці. Політик заявив, що українці мають або влаштовуватися на роботу в Німеччині, або ж повернутися в безпечні райони на заході України.

Він також розкритикував той момент, що занадто багато грошей громадян йде на соціальну допомогу для біженців.

"Нам потрібні суворіші зобов'язання для осіб, які шукають притулку, співпрацювати, коли справа доходить до працевлаштування. Має бути пропозиція роботи, і це має бути частиною інтеграційної послуги", — наголосив він.

Александер Добріндт Фото: Вiкiпедiя

Після початку російської агресивної війни в лютому 2022 року федеральний уряд вирішив, що українським біженцям не потрібно просити притулку в Німеччині. Це означало, що вони автоматично отримували право на проживання і допомогу громадянина, а не допомогу особи, яка шукає притулку.

Альтернативна точка зору

Однак далеко не всі підтримали слова Добріндта. Зокрема Мартін Роземанн, експерт з ринку праці парламентської групи Соціал-демократичної партії Німеччини, сказав, що ця пропозиція була "популістською нісенітницею", і що багато українських біженців у Німеччині — матері-одиначки.

"Перешкодами для українських біженців при працевлаштуванні є відсутність догляду за дітьми, незнання мови та тривала процедура підтвердження диплома", — пояснив Роземанн.

Заступник лідера парламентської групи СДПН Дірк Візе заявив "Bild", що ХСС повинно бути соромно за такі вимоги "і, їм нарешті потрібно видалити літеру Х, що позначає християнин, зі своєї назви".

"Путін неодноразово бомбив об'єкти по всій Україні. Добріндт тепер також хоче відправити туди жінок і дітей, які, можливо, вже втратили батька на фронті", — вважає він.

"Інсинуація про те, що українці приїжджають до нас через гроші громадян, ігнорує жах путінської війни", — додав лідер Партії зелених Омід Нуріпур. Він також відкинув пропозиції ХСС не одразу надавати українцям пільги щодо громадянства, а спочатку скерувати їх на звичайну процедуру надання притулку.

"Звичайно, нам потрібно змусити українців працювати ще швидше. Але нові юридичні перешкоди, подібні до тих, яких хоче ХСС, їм не допомагають", — цитує

Bild політика.

Основна кількість біженців у Німеччині — матері з дітьми

Хто підтримує перегляд допомоги українцям у Німеччині

Однак градус протистояння в цьому питанні загострюється. Нещодавно кілька міністрів внутрішніх справ уже зажадали припинити виплату цивільних допомог біженцям з України і надати їм лише знижені виплати відповідно до Закону про пільги для осіб, які шукають притулку. Федеральний уряд уже відкинув цю пропозицію.

У Союзі міністр внутрішніх справ Бранденбурга Міхаель Штюбген (ХДС) і міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херрманн (ХСС) виступили проти виплати грошей громадянам, особливо біженцям-українцям призовного віку.

Генеральний секретар Вільної демократичної партії Біжан Джір-Сарай також зажадав, щоб новоприбулі біженці отримували пільги для осіб, які шукають притулку, замість грошей громадян.

Раніше Фокус писав, чому зростають негативні настрої в ЄС проти українських біженців, а також про проблеми з працевлаштуванням біженців у Німеччині.