Джуліан Ассанж вийшов під заставу і одразу полетів до Бангкока (відео)

Цього тижня засновник Wikileaks має визнати себе винним у порушенні закону США про шпигунство в рамках угоди, яка покладе край його тюремному ув'язненню у Великій Британії.

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Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж може цього тижня офіційно стати вільною людиною. Він має цього тижня визнати себе винним у порушенні закону США про шпигунство. І ця угода закінчить його 14-річне тюремне ув'язнення у Великій Британії. Очікується, що Ассанжу не загрожує нове тюремне ув'язнення, і він отримає залік за вже відбуті п'ять років. Про це пише Reuters.

52-річний Ассанж погодився визнати себе винним за одним пунктом кримінального обвинувачення у змові з метою отримання та розкриття секретних документів національної оборони США, згідно з документами, які надійшли до Окружного суду США з Північних Маріанських островів.

Джуліан Ассанж вийшов на свободу

Він має бути засуджений до 62 місяців позбавлення волі, вже відбутих на слуханнях на острові Сайпан о 9 годині ранку за місцевим часом у середу.

Ассанж покинув в'язницю Белмарш у Великій Британії в понеділок, після чого Високий суд Великої Британії звільнив його під заставу і сів на рейс того самого дня, йдеться в заяві Wikileaks, опублікованій у соціальній мережі X.

"Це результат глобальної кампанії, що охопила низових організаторів, борців за свободу преси, законодавців і лідерів усього політичного спектра, аж до Організації Об'єднаних Націй", — ідеться в заяві.

На відео, опублікованому Wikileaks на X, видно, як Ассанж, одягнений у синю сорочку і джинси, підписує документ перед посадкою в приватний літак з розпізнавальними знаками чартерної компанії VistaJet.

Він повернеться до Австралії після слухань, ідеться в заяві Wikileaks із посиланням на слухання на Сайпані.

Його дружина Стелла Ассанж у своєму пості на X підтвердила, що Джуліан Ассанж на волі.

За даними FlightRadar24, єдиний літак VistaJet, що вилетів зі Станстеда в понеділок удень, прямував до Бангкока. Представник Ассанжа в Австралії відмовився коментувати його плани польоту. VistaJet не відразу відповіла на запит про коментар.

Уряд Австралії на чолі з прем'єр-міністром Ентоні Альбанезе наполягає на звільненні Ассанжа, але відмовляється коментувати судовий розгляд, що триває.

"Прем'єр-міністр Альбанезе ясно дав зрозуміти: справа Ассанжа затягнулася надто довго, і його тривале ув'язнення не принесе жодної користі", — заявив представник уряду.

Справа Джуліана Ассанжа

WikiLeaks 2010 року опублікував сотні тисяч секретних військових документів США про війни Вашингтона в Афганістані та Іраку — найбільших порушеннях безпеки такого роду у військовій історії США — разом із пачками дипломатичних телеграм.

Ассанжу було пред'явлено звинувачення під час правління колишнього президента Дональда Трампа в масовій публікації WikiLeaks секретних документів США, які були оприлюднені Челсі Меннінг, колишнім аналітиком військової розвідки США, яка також була притягнута до відповідальності згідно із Законом про шпигунство.

До колекції з понад 700 000 документів увійшли дипломатичні телеграми та звіти про бойові дії, наприклад, відео 2007 року, на якому американський вертоліт Apache стріляє по ймовірних повстанцях в Іраку, унаслідок чого загинули дюжина людей, включно з двома співробітниками служби новин Reuters. Це відео було випущено 2010 року.

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Звинувачення проти Ассанжа викликали обурення серед його численних прихильників по всьому світу, які вже давно стверджують, що Ассанжу як видавцю Wikileaks не слід пред'являти звинувачення, які зазвичай висувають проти службовців федерального уряду, які крадуть або розголошують інформацію.

Багато захисників свободи преси стверджують, що кримінальне обвинувачення Ассанжа є загрозою свободі слова.

"Угода про визнання провини запобіжить найгіршому сценарію для свободи преси, але ця угода передбачає, що Ассанж відсидить п'ять років у в'язниці за діяльність, якою журналісти займаються щодня. Це кине довгу тінь на найважливіші види журналістики не тільки в цій країні, а й в усьому світі", — заявив Джаміль Джаффер, виконавчий директор організації зі свободи слова Knight First з Колумбійського університету.

Ассанжа було вперше заарештовано у Великій Британії у 2010 році на підставі європейського ордера на арешт після того, як шведська влада заявила, що хоче допитати його щодо звинувачень у сексуальних злочинах, які пізніше було знято. Він утік до посольства Еквадору, де залишався сім років, щоб уникнути екстрадиції до Швеції.

Джуліана Ассанжа витягують із посольства Фото: Скриншот

У 2019 році його витягли з посольства і посадили до в'язниці за відмову вийти під заставу. Відтоді він перебуває в лондонській в'язниці суворого режиму Белмарш, звідки вже майже п'ять років бореться з екстрадицією до Сполучених Штатів.

Наречена Джуліана Ассанжа в день весілля Фото: Getty Images

Перебуваючи в Белмарші, Ассанж одружився зі своєю партнеркою Стеллою, від якої у нього народилося двоє дітей, поки він переховувався в посольстві Еквадору. Сукню для неї створила Вів'єн Вествуд.