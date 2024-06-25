Джулиан Ассанж вышел под залог и сразу улетел в Бангкок (видео)

На это неделе основатель Wikileaks должен признать себе виновным в нарушении закона США о шпионаже в рамках сделки, которая положит конец его тюремному заключению в Великобритании.

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может на этой неделе официально стать свободным человеком. Он должен на этой неделе признать себя виновным в нарушении закона США о шпионаже. И эта сделка закончит его 14-летнее тюремное заключение в Великобритании. Ожидается, что Ассанжу не грозит новое тюремное заключение, и он получит зачет за уже отбытые пять лет. Об этом пишет Reuters.

52-летний Ассанж согласился признать себя виновным по одному пункту уголовного обвинения в сговоре с целью получения и раскрытия секретных документов национальной обороны США, согласно документам, поступившим в Окружной суд США по Северным Марианским островам.

Джулиан Ассанж вышел на свободу

Он должен быть приговорен к 62 месяцам лишения свободы, уже отбытых на слушаниях на острове Сайпан в 9 часов утра по местному времени в среду.

Ассанж покинул тюрьму Белмарш в Великобритании в понедельник, после чего Высокий суд Великобритании освободил его под залог и сел на рейс в тот же день, говорится в заявлении Wikileaks, опубликованном в социальной сети X.

"Это результат глобальной кампании, охватившей низовых организаторов, борцов за свободу прессы, законодателей и лидеров всего политического спектра, вплоть до Организации Объединенных Наций", — говорится в заявлении.

На видео, опубликованном Wikileaks на X, видно, как Ассанж, одетый в синюю рубашку и джинсы, подписывает документ перед посадкой в ​​частный самолет с опознавательными знаками чартерной компании VistaJet.

Он вернется в Австралию после слушаний, говорится в заявлении Wikileaks со ссылкой на слушания на Сайпане.

Его жена Стелла Ассанж в своем посте на X подтвердила, что Джулиан Ассанж на свободе.

По данным FlightRadar24, единственный самолет VistaJet, вылетевший из Станстеда в понедельник днем, направлялся в Бангкок. Представитель Ассанжа в Австралии отказался комментировать его планы полета. VistaJet не сразу ответила на запрос о комментарии.

Правительство Австралии во главе с премьер-министром Энтони Альбанезе настаивает на освобождении Ассанжа, но отказывается комментировать продолжающееся судебное разбирательство.

"Премьер-министр Альбанезе ясно дал понять: дело Ассанжа затянулось слишком долго, и его продолжающееся заключение не принесет никакой пользы", — заявил представитель правительства.

Дело Джулиана Ассанжа

WikiLeaks в 2010 году опубликовал сотни тысяч секретных военных документов США о войнах Вашингтона в Афганистане и Ираке – крупнейших нарушениях безопасности такого рода в военной истории США – вместе с пачками дипломатических телеграмм.

Ассанжу было предъявлено обвинение во время правления бывшего президента Дональда Трампа в массовой публикации WikiLeaks секретных документов США, которые были обнародованы Челси Мэннинг, бывшим аналитиком военной разведки США, которая также была привлечена к ответственности по Закону о шпионаже.

В коллекцию из более чем 700 000 документов вошли дипломатические телеграммы и отчеты о боевых действиях, например, видео 2007 года, на котором американский вертолет Apache стреляет по предполагаемым повстанцам в Ираке, в результате чего погибло дюжина человек, включая двух сотрудников службы новостей Reuters. Это видео было выпущено в 2010 году.

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Обвинения против Ассанжа вызвали возмущение среди его многочисленных сторонников по всему миру, которые уже давно утверждают, что Ассанжу как издателю Wikileaks не следует предъявлять обвинения, которые обычно выдвигаются против служащих федерального правительства, которые крадут или разглашают информацию.

Многие защитники свободы прессы утверждают, что уголовное обвинение Ассанжа представляет собой угрозу свободе слова.

"Сделка о признании вины предотвратит наихудший сценарий для свободы прессы, но эта сделка предполагает, что Ассанж отсидит пять лет в тюрьме за деятельность, которой журналисты занимаются каждый день. Это бросит длинную тень на самые важные виды журналистики не только в этой стране, но и во всем мире", — заявил Джамиль Джаффер, исполнительный директор организации по свободе слова Knight First из Колумбийского университета.

Ассанж был впервые арестован в Великобритании в 2010 году на основании европейского ордера на арест после того, как шведские власти заявили, что хотят допросить его по поводу обвинений в сексуальных преступлениях, которые позже были сняты. Он сбежал в посольство Эквадора, где оставался семь лет, чтобы избежать экстрадиции в Швецию.

Джулиана Ассанжа вытаскивают из посольства Фото: Скриншот

В 2019 году его вытащили из посольства и посадили в тюрьму за отказ выйти под залог. С тех пор он находится в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш, откуда уже почти пять лет борется с экстрадицией в Соединенные Штаты.

Невеста Джулиана Ассанжа в день свадьбы Фото: Getty Images

Находясь в Белмарше, Ассанж женился на своей партнерше Стелле, от которой у него родилось двое детей, пока он скрывался в посольстве Эквадора. Платье для нее создала Вивьен Вествуд.